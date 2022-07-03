軟爛夫不工作狂求歡！在外「開查某」人間蒸發　妻氣炸訴離

▲桃園一名陸配2012年嫁來台灣後，卻發現老公不但不願意負擔家計，只會求歡、狂出入風月場所，最後更直接嗆「離婚」，讓她氣炸訴離。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名陸配怒控，她2012年來台嫁給老公後努力工作，照顧老公一切生活起居，不料老公不但不分擔家計，對於性事需求索求無度，稍有不從就對她破口大罵，更時常出入風月場所，事後還怒對她表示「要離婚」後就直接人間蒸發，讓她忍無可忍怒向法院訴離。桃園地院審理後，判准2人離婚。

判決書指出，該名人妻向法官表示，自己2012年嫁來台灣後，便和老公2人同住在桃園平鎮，且她為了維持家計，婚後努力在養生館從事病理按摩，同時還得照顧老公的一切生活起居。

但人妻怒指，儘管自己努力負擔家計，更還得照顧老公的生活起居，但老公卻根本不願分擔家計，對於性事需求索求無度，只要她稍有不從，就對她破口大罵，甚至長時間不回家，出入多間風月場所，和不少女性都有不正常交往行為。

人妻表示，老公的種種行為她都忍了，但2人結婚才第三年，老公竟片面表示要和她分手，2人便開始分居。直到2019年6月間，老公突然丟下一句「要和她離婚並和他人結婚」，隨即出境上演人間蒸發，讓她忍無可忍下，向法院訴離。

庭審時，人妻的老公更自始自終未曾出現，也未遞交任何書狀聲明。

桃園地院審理後指出，經查發現人夫2019年9月出境後即未再有返台紀錄，顯見2人確實分居以長達2年以上，人夫音訊全無，且毫無聯絡，夫妻2人間的婚姻已淪為形式，而無實質婚姻生活，且人夫擅自離家出境而毫無音訊，是造成此段婚姻破裂的原因，認定人夫需負擔較重責任，判准2人離婚。