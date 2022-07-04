妹子和砲友啪啪懷孕了！男友不知被戴綠帽…傻傻摸她肚子：生下來

▲原PO找砲友上床。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

感情維持不易，情侶之間最重要的就是「誠信」。一名女網友透露，先前背著男友在外面約砲，結果不小心懷孕了，對方不知道被戴綠帽，還開心的說要生下來，讓她充滿罪惡感，不知道是否要坦白，因此想PO文尋求答案。不少網友看到文章後全都傻眼，表示「好噁心的心態」。

「應該讓男友知道嗎？」原PO在「Dcard」發文表示，她和男友交往4年，但前陣子約了一名砲友上床，雖然愛愛時都有做防護措施，不過最近還是發現自己懷孕了。從時間推算，孩子的爸爸應該是砲友，但對方不想要小孩，剛好男友很喜歡寶寶，「我跟他說懷孕了，他好開心說要生下來」。

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但原PO一直很猶豫要不要向男友坦白，其實孩子的爸爸另有其人的事，很擔心會因此分手。可是最近看到男友摸著她的肚子露出開心的微笑，也讓她覺得罪惡感很重，「心裡很酸、很難過，為什麼不是懷他的孩子，而是另一個不願意負責的男生的」。

▲原PO懷了砲友的小孩。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

不少網友看到PO文後，紛紛留言表示「坦白和你男友講，然後自己決定要不要拿掉，你的男友沒有義務要幫你負擔這個小孩」、「我們是局外人，不清楚你和男友的關係如何，但是你敢出去玩就要知道有這風險」、「小孩很可憐很無辜，我只能建議拿掉」、「拜託放了男友吧」、「請妳坦白，不要去傷害愛妳的人，他沒辦法接受的話也請妳放他走」。