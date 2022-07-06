快訊／獲民進黨提名選彰化縣長　黃秀芳：彰化人想要更好！

記者皮心瑀／台北報導

面對年底登場的九合一選戰，民進黨中執會6日正式提名立委黃秀芳參選彰化縣長。黃秀芳表示，彰化過去4年，光榮感消失了，彰化人想要更好，她會跟大家一起打拚。

▲民進黨中執會後提名記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

原先正國會的邱建富、新潮流的前縣長魏明谷積極爭取，但身兼民進黨主席的總統蔡英文更青睞正國會的黃秀芳，在兩次勸進下，日前選對會終於拍板黃秀芳出線，對決國民黨尋求連任的彰化縣長王惠美。

黃秀芳說，今天接受徵召參選，距離選舉只剩下143天，她會用最大的心力投選戰，為了她熱愛的彰化，她願意投入選戰，謝謝大家的肯定，她才有勇氣信心挑起重擔。

黃秀芳指出，過去她從擔任姚嘉文委員助理、周清玉委員服務處主任開始，之後成為三屆議員、兩屆立委，政治伴隨她一半以上的人生，這段歲月因為鄉親支持才能繼續服務，相信作為縣長不只要做對的事，更要有願景，面對挑戰無所畏懼。

黃秀芳直言，彰化過去4年，燈會不見了，重大建設一再拖延，勞工薪資全國最低，而且人口流失，彰化人想要更好，為什麼光榮感消失了？1990年林強發行「向前行」專輯，開創了台灣「新台語歌運動」的方向。30年前，很多人想到都市尋求更好的發展，然而，30年後的現在，她想和大家說，「彰化歡迎大家遊子回來」。未來她也會和大家一起走，讓留在彰化的人、想回到彰化的人、要來彰化的人有信心來打拚，向前走。