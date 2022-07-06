　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／獲民進黨提名選彰化縣長　黃秀芳：彰化人想要更好！

記者皮心瑀／台北報導

面對年底登場的九合一選戰，民進黨中執會6日正式提名立委黃秀芳參選彰化縣長。黃秀芳表示，彰化過去4年，光榮感消失了，彰化人想要更好，她會跟大家一起打拚。

▲▼民進黨中執會後提名記者會 彰化縣長被提名人黃秀芳 嘉義市長被提名人李俊俋 花蓮縣長被提名人Kolas Yota 台東縣長被提名人劉櫂豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨中執會後提名記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

原先正國會的邱建富、新潮流的前縣長魏明谷積極爭取，但身兼民進黨主席的總統蔡英文更青睞正國會的黃秀芳，在兩次勸進下，日前選對會終於拍板黃秀芳出線，對決國民黨尋求連任的彰化縣長王惠美。

黃秀芳說，今天接受徵召參選，距離選舉只剩下143天，她會用最大的心力投選戰，為了她熱愛的彰化，她願意投入選戰，謝謝大家的肯定，她才有勇氣信心挑起重擔。

黃秀芳指出，過去她從擔任姚嘉文委員助理、周清玉委員服務處主任開始，之後成為三屆議員、兩屆立委，政治伴隨她一半以上的人生，這段歲月因為鄉親支持才能繼續服務，相信作為縣長不只要做對的事，更要有願景，面對挑戰無所畏懼。

黃秀芳直言，彰化過去4年，燈會不見了，重大建設一再拖延，勞工薪資全國最低，而且人口流失，彰化人想要更好，為什麼光榮感消失了？1990年林強發行「向前行」專輯，開創了台灣「新台語歌運動」的方向。30年前，很多人想到都市尋求更好的發展，然而，30年後的現在，她想和大家說，「彰化歡迎大家遊子回來」。未來她也會和大家一起走，讓留在彰化的人、想回到彰化的人、要來彰化的人有信心來打拚，向前走。

ET快訊
「磨到破皮了」小三鹹濕cosplay　人夫嗨翻
台灣先生谷月涵：台股再跌有限　「這關鍵」決定反彈勝敗
快訊／許藍方5點聲明反擊！　揭1000萬元內幕
定期定額0050「沒賺反倒賠」急了！　網見1句話酸爆：你別買
快訊／民進黨雙北市長人選10天內揭曉！　17日全代會前完成提
獨／全台首設「機車道區間測速」　車禍反增加！數據曝光
BA.5入侵台中！一家三口自美國返台　接機親友全遭感染
黃嘉千的「大咖律師」背景超狂！曾幫討16億贍養費　福原愛大S

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沒藍營參選人要跟蔣萬安掛看板？　本人貼照片澄清：別被認知作戰！

「林智堅太強國民黨才卯起來圍毆」　林錫耀：手法太Low！

快訊／拼10天內搞定雙北提名　林錫耀曝人選「有意想不到的人」

民進黨連江縣長提名等李問點頭！　林錫耀：給他最後考量空間

快訊／民進黨雙北市長人選10天內揭曉！　17日全代會前完成提名

劉櫂豪、黃秀芳帶職參選？　林錫耀：黨會有整體思考

高雄人好慘！她曝2年來「停電次數」　怒點名陳其邁別只會說重話

民進黨「屠龍計畫」曝光？　林錫耀曝1關鍵直呼荒唐

驚林智堅中華大學碩論抄襲率達94.1％　鄭麗文揪出未釐清疑點

快訊／林智堅捲論文風波！王鴻薇向教育部、中華大學檢舉：請公正調查

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台中首見「奶粉法拍會」！　3人廝殺競標...狂省4千元

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

沒藍營參選人要跟蔣萬安掛看板？　本人貼照片澄清：別被認知作戰！

「林智堅太強國民黨才卯起來圍毆」　林錫耀：手法太Low！

快訊／拼10天內搞定雙北提名　林錫耀曝人選「有意想不到的人」

民進黨連江縣長提名等李問點頭！　林錫耀：給他最後考量空間

快訊／民進黨雙北市長人選10天內揭曉！　17日全代會前完成提名

劉櫂豪、黃秀芳帶職參選？　林錫耀：黨會有整體思考

高雄人好慘！她曝2年來「停電次數」　怒點名陳其邁別只會說重話

民進黨「屠龍計畫」曝光？　林錫耀曝1關鍵直呼荒唐

驚林智堅中華大學碩論抄襲率達94.1％　鄭麗文揪出未釐清疑點

快訊／林智堅捲論文風波！王鴻薇向教育部、中華大學檢舉：請公正調查

日本情侶闖旅遊勝地「野外露出」PornHub爆紅！　結果遭檢舉慘了

沒藍營參選人要跟蔣萬安掛看板？　本人貼照片澄清：別被認知作戰！

拉拉半夜生病突然不能走路　「全家出動」揹狗衝醫院背影超暖

台東+492　首批Novavax即將配送7／9開打

老不修！變態公公露鳥要媳婦幫洩慾　遭拒只好自己來...下場慘曝

北大教授陳春花被指「軍師」…任正非親自開車接　華為發文撇清

普丁可能提議停火！就等達成「這目標」　澤倫斯基將陷入兩難

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」：禍害台灣20年

「泰」好喝！精選台北13家必追泰式奶茶　還有正宗道地小吃一次看

眼鏡男「出沒」彰化豪宅！偷了女主人私房錢　驚悚畫面曝光

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

陳明通指導173名碩博士「僅5人開放電子全文」　名單驚人！

小英「台北市長」人選是他　內幕曝

熊好券又要來了　北市下週公布7振興

林智堅抄襲案誰有問題　醫1比喻網秒懂

幕後／蔡英文出手！連2天約見林佳龍勸選新北　他提6大理由婉拒

陳時中北市支持度34.75％居冠　林佳龍上陣卻成吊車尾

沈富雄揭穿林智堅碩論門　「你敢選市長，我起雞皮疙瘩」

捲林智堅論文抄襲疑雲　余正煌公職身分曝

「余正煌」是誰？　媒體人一查發現怪怪的

蔡易餘出車禍！　車頭炸開全毀照曝光：人生走馬燈走三圈

王世堅「要選台北市長」？　他本人回應了

國軍退將雙薪肥貓　管「台北球場」月領破10萬

藍軍最強母雞換成他？　學者曝民調玄機：快超越侯友宜了

林智堅論文案　學者曝政學勾結內幕

更多熱門

相關新聞

快訊／贏回鄉親的支持！　蔡英文讚黃秀芳、李俊俋：100%執行力

快訊／贏回鄉親的支持！　蔡英文讚黃秀芳、李俊俋：100%執行力

民進黨中執會今（6日）通過徵召立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，這4位候選人都有完整的地方、中央歷練，有100%執行力和親和力，也都有一顆滿滿服務故鄉的心，「讓我們在變局之中，穩健帶領城市進步發展」，在彰化縣、嘉義市贏回鄉親對民進黨的支持，也要在台東縣、花蓮縣開創新局。

林智堅論文門成「官場現形記」？　賴香伶曝校董是民進黨發言人

林智堅論文門成「官場現形記」？　賴香伶曝校董是民進黨發言人

蔡英文徵召難道是因同病相憐？　他按鈴提告林智堅

蔡英文徵召難道是因同病相憐？　他按鈴提告林智堅

每天喝酒吃飯哪能寫論文？　林智堅批柯文哲：太廉價

每天喝酒吃飯哪能寫論文？　林智堅批柯文哲：太廉價

揭藍營「毀林三部曲」　林智堅談論文爭議：人格摧毀的認知作戰

揭藍營「毀林三部曲」　林智堅談論文爭議：人格摧毀的認知作戰

關鍵字：

民進黨蔡英文黃秀芳劉櫂豪李俊俋Kolas Yotaka

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面