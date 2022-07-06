西班牙古老小村只剩69人！　居民憂24年內滅村

▲西班牙歷史小村人口快速流失。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙東部阿拉貢自治區一座位於山腳的小村莊皮塔爾克（Pitarque），存在至今已超過1300年，但若按照目前人口流失的速度，很快將在2046年滅村，目前該村村民僅剩69人。

綜合外電報導，皮塔爾克中一所學校只有4名學生，上個月因爲其中2名學童和父母搬去外地，導致只剩2個學生的學校不得不關閉，讓這個只剩下69個人的村中，可能從此加快滅村的速度。

皮塔爾克在西元8世紀時由北渡而來的穆斯林占領者建立，經過多年後，村莊在一世紀以前達到人口巔峰，當時有超過1000人。

皮塔爾克位於西班牙首都馬德里以東340公里處，當地公路的終點就是該村，村里人口組成中，多數為已經退休的老人，其中又有半數的人會在寒冷的冬季去其他地方避寒。

▲▼皮爾塔克最後一所學校關閉。（圖／路透）

事實上人口流失一直是西班牙的主要挑戰，全國4700萬人口約80%都住在都會區，而都會區僅占全國土地面積13%，與法國的68%、德國的60%差距非常大。

西班牙面臨人口減少的村莊已上升至42%，遠比歐盟平均的10%還高，皮塔爾克所在的特魯埃爾省（Teruel），便是歐盟範圍中人口最稀少的地區之一。

42歲的當地教師托羅（Alberto Toro）表示，這裡鄰近河邊，還有雄偉的峽谷和崎嶇的登山路線，讓14年前初到此地的他立刻愛上了這裡。不過當時這裡的學童只有不到10人，他決定為每個學童量身定做教學方式，並透過有趣新奇的方法教學，例如創作一首能解釋血液循環系統的饒舌歌。

如今孩子更少，學校也關閉的情況下，一個村莊的發展將停滯不前，甚至會向後退，托羅也得動身前往下一個定居處，不過他說即便離開了，仍會經常回到這裡。他說自己試著不去想離開後拋下了什麼，但他的同事都把他比作《魯賓遜漂流記》中，即將離開小島的主人翁魯賓遜（Robinson Crusoe）。

另一名52歲的村民表示，學校的關閉也代表著村莊的終結，皮爾塔克很可能變成「周末村莊」，人們只在周末回來，周間則是宛如一座死城。