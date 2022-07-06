美禁新疆棉花！當地工廠訂單「受影響」　官員：絕無強迫勞工

▲伊寧一處紡織園區內的工廠 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／新疆報導

美國《防止強迫維吾爾人勞動法》6月正式生效，當中涉及備受爭議的新疆棉花。新疆伊寧縣常委張迎春表示，西方國家的禁令對外貿確實造成影響，特別是從今年6月以來，但是「我相信這個事實就是事實」。

隨著美國《防止強迫維吾爾人勞動法》生效，企業將必須證明從新疆進口的產品，不是透過強迫勞動生產的。日本Uniqlo和無印良品等品牌，就曾因新疆的材料而受到審查。

▲紗生產過程。（圖／記者蔡儀潔攝）

對此，南通援疆工作組副組長、新疆伊寧縣常委張迎春坦言，美國的制裁令部分外貿客戶忌憚，擔心遭到銷毀，因此受到一些影響，特別是今年6月份以來。

不過，張迎春強調「沒有強迫勞工」，稱工廠內員工收入大約是4000元至6000元人民幣，折合新台幣約1.8萬元至2.65萬元；隨著機械化普及，農民從土地中「解放出來」，到工廠打工賺取第二份收入，有了經濟實力培養下一代走出新疆上大學等。

他進一步闡述道，如今機械化普及，採摘棉花幾乎都是用機器，「我們工廠招人，大家是主動來報名，這種技術類工作，強迫來他能勞動嗎？」

▲一位外型亮麗、做了美甲的年輕女工 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在伊寧縣紡織織造產業園區內，工人上班時間幾乎都是8小時制，加班薪資按1.5倍計算。22歲的男工人表示，主要負責將棉被的棉花夾起來，自己的薪水是3000至4000元人民幣，折合新台幣約1.3萬到1.8萬元。

不過，新疆棉花被質疑是涉及強迫勞工產品，美國官員曾表示，新疆維吾爾族群成員被拘押並被迫工作。去年年初，美國前總統川普宣佈禁止從新疆進口棉花和西紅柿產品。現任總統拜登（Joe Biden）簽署了影響更廣泛的《防止強迫維吾爾人勞動法》。

▲新疆棉花也被質疑是涉及強迫勞工產品 。（圖／記者蔡儀潔攝）

位於華盛頓特區的工人權利聯盟（Workers Rights Consortium）執行董事諾瓦（Scott Nova）則指出，上述法案將消除新疆商品的大部分市場，可能會大幅減少新疆的強迫勞動。

不過，伊犁緯綸紡織公司謝姓負責人反駁道，政府想方設法改善居民生活條件，但西方國家打著人權幌子搞的政治操弄，反而影響改善民生，「究竟是誰給新疆人民造福，這大家都是可以看出來的。」

資料顯示，新疆的棉花產量佔全球棉花供應量的五分之一，是中國大陸棉花的主要產地，機採棉種植面積佔69.83%