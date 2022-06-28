H＆M大陸創始店關閉　經營15年「暫時」歇業另覓新地點

▲位於上海的H&M大陸創始店。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

位於上海淮海中路上的H&M創始店近日傳出已關閉歇業，大陸境內關閉的門市數量超過60間。這間創始店位於上海商業精華區，開業至今已長達15年，具有指標性意義，不過，隨著2021年「新疆棉」事件和陸續遭到「質量問題」罰款的影響，H&M決定暫時性關閉創始店，另覓新地點重新開業。

▲H&M大陸創始店開在上海淮海中路商業精華區，具有指標意義。（圖／CFP）

《中國經濟周刊》報導，該店為H&M品牌在中國內地市場開出的首店，開業時間長達15年。2021年的新疆棉事件，是HM在中國市場下滑的轉折點。財報顯示，截至去年年底，H&M在中國已有60家門店關停，佔到了總門店數的12%。

大陸創始店關閉的消息傳出後，H&M客服人員僅表示，目前暫停營業中，公司正籌備在其他地方正常營業，現階段仍在尋找搬遷地點。

鞋服行業獨立分析師程偉雄表示，H&M這類國際快時尚產品的迭代弱於本土全渠道品牌產品迭代更新速度，同時，近幾年的國潮熱，也為國產服裝品牌推波助瀾，「安踏、李寧、波司登等也都借助國潮風搶奪更多國內市場。」

此外，H&M不僅因「新疆棉」事件導致在大陸業績整體下滑，身為主營公司的海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司擁有31條行政處罰。據不完全統計，該公司在2021年至少被罰款8次，以次充好、銷售劣質衣服都是裁罰原因。H&M在2021年9月還將一些款式設定為「中國限定款」，之後被外界爆料其實不是限定，因而遭罰款27萬元人民幣（約118.8萬元新台幣）。