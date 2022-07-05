新疆反恐展披露「血腥行刑」畫面　聯合國專員、洪秀柱均曾到訪

▲北京天安門2013年恐攻案。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

烏魯木齊的「新疆的反恐和去極端化鬥爭」主題展披露大量恐怖攻擊畫面，更包括「割喉」行刑、2013年北京天安門自爆等內容。聯合國人權專員巴舍萊（Michelle Bachelet）、國民黨前主席洪秀柱今年5月底也曾到訪。

「新疆的反恐和去極端化鬥爭展」位於烏魯木齊會展中心，當中展示了上世紀90年代到2016年，這20餘年間發生的暴恐襲擊案，其中部分現場畫面是近2年才首次對外公佈。

▲新疆境內發生的恐怖襲擊 。（圖／記者蔡儀潔攝）

主題展披露了多個極為血腥的內容，包括2000年烏什縣發生的恐怖殺人案，造成7人死亡，其中有不少人是幼童。除了新疆境內案件外，還有2013年發生在北京的「1028」案。內容顯示，以吾斯曼•艾山為首的暴恐團伙，駕駛吉普車駛入北京長安街北側人行道，打出「聖戰」旗幟衝撞遊客，最後造成2人死亡、40餘人受傷。

▲新疆公安廳副廳長亞力坤•亞庫甫。（圖／記者蔡儀潔攝）

新疆公安廳副廳長亞力坤•亞庫甫表示，2016年後，已經5年多沒有發生恐襲，新疆社會平穩，各族人民安居樂業，生活一天一天富裕，通過依法打擊暴恐，保障了新疆民眾的人權和尊嚴，「首先保護安全，沒有安全就沒有人權。」

「職業技能培育就是預防性的防控」，亞庫甫接著表示，新疆政府依法依規，將有宗教極端思想、輕微犯罪的人員，集中起來進行職業技能的培育；新疆「教培中心」已經全部結業。

▲聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Verónica Michelle Bachelet Jeria）。（圖／路透）

此個主題展是新疆展示治理和反恐去極端化的窗口之一，聯合國人權事務高級專員巴舍萊5月底曾到訪，稱「鼓勵中國政府審查所有反恐和去激進化政策，以確保完全符合國際人權標準，尤其是確保不會以任意和歧視性的方式實施。」

不過，巴舍萊的出訪被部分外媒質疑是「被中國收買」、「不願揭發真相」。美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）表示，巴舍萊在這種情況下同意訪問中國，是一個錯誤，「巴舍萊將不能全面瞭解在新疆發生的暴行、反人類罪行和種族滅絕。」

對此，大陸外交部回擊道，這就是反華勢力抹黑新疆的最新例子，「巴舍萊的訪問是一次增進瞭解之旅，加強合作之旅，也是正本清源之旅，目的是增進雙方交流與合作，促進國際人權事業發展。」

▲新疆伊斯蘭教經學院的禮拜堂 。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，大陸2014年斥資2.79建設新疆伊斯蘭教經學院新校區，建築面積5萬平方公尺，工程投入2.79 億元人民幣（約新台幣12億元），建有綜合樓、圖書館、禮拜殿、宿舍樓等，辦學規模1000人。

中國伊斯蘭教協會副會長、新疆伊斯蘭教經學院院長阿不都熱克甫·吐木尼牙孜表示，他們深度挖掘伊斯蘭教教義教規中，有利於社會和諧、時代進步的內容，做出符合中華優秀傳統文化的闡述，「能做到這個，才能為『伊斯蘭教中國化』做貢獻。」

新疆議題在國際上長期引起爭議，以美國為首的西方國家認為，中國在新疆事務上疑似迫害新疆人權。白宮6月21日生效最新生效的《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA），將所有與新疆維吾爾自治區的貨物視為「強迫勞動產品」，令美國有更大的權利阻止相關產品進口。

中國對於「侵犯人權」的指控表示強烈否認，稱尊重和保護宗教信仰自由是中國共產黨和中國政府對待宗教的基本政策，保護公民宗教信仰自由和正常宗教活動。