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大陸 大陸焦點 特派現場

全球首條沙漠巨龍開通　陸「和若鐵路」克服流動風沙威脅

記者任以芳／綜合報導 

大陸基建狂魔又完成一項世界工程，歷時三年時間，沙漠巨龍「和若鐵路」今（16日）開通了。這條鐵路克服流動性沙漠障礙，把新疆塔克拉瑪干沙漠圈起來，打造世界首條還沙漠的鐵路，成為世界奇蹟。

▲▼ 和若鐵路、新疆 。（圖／翻攝 YT 厲害了我的國）

▲ 「和若鐵路」把塔克拉瑪干沙漠整個圈起來 。（圖／翻攝 YT 厲害了我的國）

綜合陸媒報導，今上午10時53分，滿載乘客的5818次列車從新疆和田站駛出，「和若鐵路」正式開通運營。鐵路全長825公里，設計時速120公里，一路向東穿越沙海，延伸至甘肅、青海和西藏交界的若羌縣。

「和若鐵路」與現有格庫鐵路、南疆鐵路共同構成一條2712公里的環形鐵路，軌道運行「環抱」塔克拉瑪干沙漠。許多大陸民眾為了搶頭香搭乘「和若鐵路」，昨15日12時車票開售後，一千多張張車票迅速售罄。

常往返於和田市與且末縣之間的乘客帕提古麗·亞森說，「過去只能搭班車去且末，現乘坐火車出行便捷平穩，能節省兩三小時。」該鐵路也縮短周邊城市距離，預計將帶動更多經濟、觀光效應。

▲▼ 和若鐵路、新疆 。（圖／翻攝 新華網）

▲防止風沙覆蓋軌道，「和若鐵路」部分路段採取「過沙橋」模式 。（圖／翻攝 新華網）

外界也對這項工程感到好奇，塔克拉瑪干沙漠流動的風沙足以吞沒軌道，成為鐵路運行最大障礙。據了解，「和若鐵路」穿越沙漠、戈壁和綠洲，有534公里分布在風沙區域，占線路總長的65%，是一條典型的沙漠鐵路，風沙給鐵路工程建設帶來巨大考驗。

新疆和若鐵路有限責任公司黨委書記王盡忠介紹，「沙子對鐵路主要有兩方面危害，一是沙子進入道床裡形成板結，行車安全沒有保證；二是沙子把鋼軌埋住，火車不能通行。因此，和若鐵路的首要任務就是防沙。」為減少風沙對鐵路運行的影響，工程師在鐵路沿線建設「綠色長廊」，將工程防沙與植物防沙相結合。

由於，塔克拉瑪干沙漠流動性強，據測算，低矮的沙丘每年平均移動20米，容易掩埋線路。在風沙特別嚴重的地段，建設者們採取「以橋代路」方案，修建過沙橋，讓風沙從橋下穿過。全線過沙橋共5座，最長的一座達18.6公里。

除了預留過沙通道，打造生態屏障也很重要。「和若鐵路」沿線共修建草方格近5000萬平方米，綿延近260公里。同時，種植梭梭、紅柳、沙棘等喬木和灌木近1300萬株，防止沙漠化侵襲鐵軌。

▲▼ 和若鐵路、新疆 。（圖／翻攝 新華網）

▲和若鐵路開通後，將串起塔克拉瑪干沙漠周邊城市商機 。（圖／翻攝 新華網）

據了解，「和若鐵路」全線工程防沙與植物防沙區域達285.7公里，採用自動化智能控製滴灌管網系統，提高植物的成活率，在大漠戈壁中建立一道綠色屏障。

截至2021年底，新疆鐵路營運里程達8151公里。新疆已初步形成以蘭新鐵路和蘭新高鐵為主通道、臨河至哈密鐵路為北通道、格庫鐵路為南通道的「一主兩輔」交通格局，曾經的「路網末梢」逐步變為「區域樞紐」。

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