國台辦聯合採訪拉開序幕　馬曉光：令台胞了解新疆

▲國台辦發言人馬曉光（左）和 新疆黨委副書記何忠友（右）。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／新疆報導

「魅力新疆—海峽兩岸記者聯合採訪活動」於3日拉開序幕，行程包括參觀反恐和去極端化鬥爭主題展、喀什古城等。國台辦發言人馬曉光表示，希望透過採訪活動，令海峽兩岸的台灣同胞了解新疆。

2022兩岸聯合採訪3日晚間在烏魯木齊舉行媒體見面會，國台辦新聞發言人馬曉光、新疆維吾爾自治區黨委副書記何忠友、中國記協書記處書記季星星等人出席。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

馬曉光在會上表示，在大家印象中，新疆是充滿神奇和魅力的地方，2015年聯合採訪曾在此舉行，如今隔了7年時間，新疆發生翻天覆地的變化。

馬曉光接著說，新疆在經濟發展、居民生活水平、對文化和生態的保護上，均取到一定的成就，相信大家一定會不虛此行，希望透過採訪活動，令海峽兩岸的台灣同胞了解新疆。

▲新疆烏魯木齊 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，「魅力新疆——海峽兩岸記者聯合採訪活動」由大陸國台辦新聞局和中國記協台港澳工作部共同主辦，於7月3日至11日舉行，邀請30家媒體、40位記者、台青等人參加，行程覆蓋烏魯木齊、伊犁、喀什等地區，參觀內容包括紡織產業園、反恐和去極端化鬥爭主題展、白沙湖等。