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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸再爆黑心「毒牛奶」或致腎臟障礙！　網友崩潰：剛喝完2箱

▲▼新疆麥趣爾。（圖／翻攝自財經新媒體）

▲新疆麥趣爾純牛奶抽檢不合格。（圖／翻攝自財經新媒體）

記者鄭思楠／綜合報導

據《中國質量新聞網》報導，近日，浙江省慶元縣市場監管局公示的2022年第4期食品抽檢檢驗情況中稱，麥趣爾集團股份有限公司（下稱「麥趣爾」）生產的2批次純牛奶不合格，不合格項目為丙二醇。6月30日，「新疆麥趣爾純牛奶不合格」的詞條一度衝上微博熱搜第一。

據了解，丙二醇屬於有機化合物，通常是略有甜味、無臭、無色透明的油狀液體，吸濕，並易於與水、丙酮、氯仿混合。其黏性和吸濕性好，廣泛應用於食品、醫藥和化妝品工業中。

報導稱，丙二醇屬於低毒類添加劑，長期過量食用可能引起腎髒障礙。有專家表示，人吃下丙二醇之後，大約有45%會經過腎髒原封不動地排出體外，其餘的則在體內代謝為乳酸。如果食用量過大，產生的乳酸不能及時排出，就會在血液和腎髒累積，從而導致中毒。主要影響神經系統，造成呼吸變緩、心率降低、失去意識等。

30日，「麥趣爾純牛奶不合格」話題登上熱搜第一，話題閱讀量超3000萬。有網友留言稱，「剛喝完兩箱，心態崩了。」還有網友稱，「不僅我喝，我還給我家2歲多的寶寶喝。」

天眼查APP顯示，麥趣爾集團股份有限公司為一家現代化食品加工企業。公司下屬子公司主要產品有「麥趣爾」乳制品系列、烘焙食品系列、速凍米面食品系列等400多個品種。公司的烘焙連鎖直營門店覆蓋新疆、北京、浙江地區。法定代表人為李勇。

據《澎湃新聞》報導，30日上午，麥趣爾證券部工作人員表示，目前公司正在對很多批次的產品進行大批量排查和抽檢，涉及多個渠道、品類，具體結果還沒有出來。對於是否會召回已售出產品或下架相關產品，該工作人員表示還不清楚具體措施，將根據檢測結果決定處理措施。

6月30日，麥趣爾開盤直接跌停，報7.98元。

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