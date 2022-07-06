饗食天堂只吃10分鐘！　PTT狂點名「這1類人」

▲一則PPT文章「饗食天堂吃10分鐘的是什麼人？」引發高度討論。（圖／翻攝自臉書粉絲團／響食天堂）

實習記者黃麗頻／綜合報導

「饗食天堂吃10分鐘的是什麼人？」一名網友表示，自己十分好奇，究竟是怎麼樣的人，能只花十分鐘就結束在饗食天堂的用餐。此文一出引發高度討論，不少網友點出大多都是「這種人」。

原PO在PTT上發文，自己在某家饗食天堂吃午餐時，隔壁桌11：50進來開始吃，12點竟然就走了，令他相當震驚。不禁好奇到底是什麼人會花快1000元，在10分鐘內用餐完畢走人。最後原PO更表示，「別叫我問他們，人已經走了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛湧入回應，「就自助餐啊」、「難吃八」、「可能臨時發生變故」、「等等下一棒就來了」、「阿就吃飽了啊，不然還能是怎樣」、「突然肚子痛噁心吃不下吧！」「發現家裡瓦斯沒關」、「交易地點ㄅ= =」、「太難吃了，啊找得到人結帳嗎」、「報公帳啊」、「只能說水很深…」

不過，有些網友突破盲點說，「那是人家平日都來吃的午餐」、「有錢人啊」、「提早放空台股，財富自由的人」、「錢多沒地方花啊」、「就財富自由無誤」、「人家吃的是財富自由」、「財富自由才有辦法這樣吃吧」、「貧窮限制了你的想像」，更有網友直呼，「人家只是去吃個點心，不是去吃大餐！」，也有人說，「曾看過客人點了滿滿一桌，完全沒吃就走的人。」