超猛員工餐曝光「1餐至少200起跳」　釣出這間更神：堆得跟山一樣

▲蛤蜊超大一碗。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近剛從連鎖迴轉壽司「点爭鮮」離職，但已經開始懷念他們的員工餐了，她透露，餐點有3種選項，每個都超澎湃。而超霸氣餐點掀起熱烈回響，許多網友心動想應徵；也釣出不少同行曬照比猛。

網友在Dcard提到，「最近剛從点爭鮮離職，回味一下在点爭鮮的日子，只能說我最想念的就是員工餐了哈哈哈哈，比起以前打工過的其他餐廳，他們的員工餐真的有夠大氣的！」

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她表示，員工餐分為A、B、C三種選項，「這份量就像在吃定食8一樣，我最常點的就是B餐，為了那串丸子...必點，我超愛吃的，而且每次快月底錢包有點拮据的時候，就邊打工賺錢邊省著吃員工餐。」

▲超豐盛握壽司。（圖／翻攝自Dcard）

原po直言，這是她目前遇過最好的員工餐，也不禁好奇「是我之前都遇到很爛的嗎？還是有誰在餐廳打工有更豐盛的員工餐？」

超豐盛員工餐羨煞大票網友，紛紛回應「活了這麼多年，沒看過這麼豐盛的員工餐，現在看到了，超羨慕阿」、「我可以為了這個去打工」、「点爭鮮的牡蠣很好吃」、「我完全可以為了這個去上班」、「看到蛤蜊我就知道，如果我是員工絕對會吃A餐」、「我知道我的下一份打工是什麼了」、「這一餐要200起跳吧」。

▲丼飯炸物也好豐盛。（圖／翻攝自Dcard）

另外，不少餐飲業員工也留言分享，「之前饗食天堂打工，員工餐是那梯次客人，用餐結束後剩下的食物，生魚片、酥皮濃湯、肋排、披薩都有，我每次都夾的跟山一樣高」、「以前做過發X廚房，那邊的員工餐絕對是前幾名，漢堡跟義大利麵正常2、300，員工價30塊，漢堡超大一個，那時候每天打工最期待就是吃員餐，但現在好像有變」、「大戶屋的員工餐，就是跟客人一樣，想吃什麼定食就點什麼定食，價錢在60-80之間，除非太貴的餐點，例如鰻魚飯這種就是半價」。