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最強Buffet是哪家？　過半數推爆「這1間」：貴，但會想再吃

▲▼台北吃到飽罷主是哪家？話題引鄉民熱議。（圖／免費圖庫）

▲網友推爆最強Buffet是「這家」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣的Buffet餐廳不算少，看得出很多台人都愛吃到飽，而每間的特色還有所不同，吸引各自的擁戴者。但討論到「最強Buffet」，不少網友紛紛點名「這一家」，「想再去吃一次」、「目前應該是最強的。」還有前員工現身直誇，「食材是真的用很好，員工也很多各大集團挖角的」，話題引發熱論。

有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「Buffet旭集算最強嗎？」說他看別人去吃旭集，感覺好像很猛，各種餐點都想吃爆，讓他忍不住預約一波，「啊我好奇的是，跟其他Buffet比，饗食、饗饗、欣葉比，猛很多嗎？」

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貼文一出，就有人也秒讚，「你舉的都吃過，推旭集」、「這幾家就旭集想再去吃一次」、「純推旭集，饗饗吃景色，NAGOMI還差一截，但CP也高」、「目前應該是最強的」、「吃過其他間，只推旭集。」

▲▼旭集。（圖／記者謝婷婷攝）

▲旭集。（圖／資料照）

但也有網友表示，「旭集無法，兩人快4500，但CP值不高」、「身邊人評價挺兩極就是」、「不喜歡旭集，動線爛爆。」有人則點出大推關鍵，「食材好比種類多實在」、「旭集食材真的不錯」、「吃下午茶就好啦 我覺得CP值還行」、「」還有前員工現身，「食材是真的用很好，員工也很多各大集團挖角的」、「喜歡日料的很棒。」

不過，另一間吃到飽的推薦度其實不輸旭集，「比較喜歡饗饗」、「饗饗真的是第一」、「喜歡饗饗」、「說饗饗只有景色的真的吃過嗎？明明菜色就很棒，動線也贏過旭集很多」、「我覺得饗饗就很好吃了欸～改天來吃看看旭集」、「比較喜歡饗饗，但好貴」、「響響比較好吃」、「旭集真的一次店，饗饗比較好吃。」

▼饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗。（圖／記者黃士原攝）

▲饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗。（圖／記者黃士原攝）

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