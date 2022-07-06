專家曝0+7啟動時機「連2週平日確診2.3萬↓」　日韓越泰可優先免PCR

▲專家曝0+7啟動時機：連2週平日確診2.3萬以下。（圖／記者劉亮亨攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣本土疫情趨緩，衛福部長陳時中透露，有望針對低風險區取消入境PCR證明。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，低風險國可沿用清零時期定義，日韓越泰等國可優先適用。不過入境放寬到「0+7」，還要再觀察一陣子，須符合2條件、且維持2週才可以討論下修。

指揮中心目前定義的「低風險國家或地區」為近14日平均確診病例數小於10，或者14日百萬人口平均確診數小於1。

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發言人莊人祥昨在記者會中提到，目前每日疫情都在3萬例左右，且現在降幅趨緩，8月還有BA.4、BA.5變異株威脅，是否能做到低風險國免PCR，還需就每日病例數與確診數綜合考量。

黃高彬受訪時表示，低風險國家或地區可延用清零時期定義，因為台灣目前確診率來到16.9%，三劑疫苗接種率也達到70%，當確診率與疫苗接種率加總超過80%，就符合群體免疫定義，台灣目前已接近90%，「就算開放低風險國家也不用害怕」。

▲7/5新增病例。（圖／指揮中心提供）

不過，黃高彬也提到，未來若要取消PCR證明，應採互惠形式，綜觀全球疫情，國人常去的日本、韓國、泰國，以及台商經常往返的越南等，都可納入免PCR考量。

指揮中心5日公布新增3萬5914人確診，雖較週一2萬3045人增加萬餘人，但與上週二相比，則減少了8465人。

黃高彬說，入境檢驗是否能放寬到「0+7」，須以週二到週五通報病例數為基準，當連續2周確診病例數降到全人口0.1%，就可討論鬆綁。

他解釋，開放邊境不能光盤點有多少輛防疫計程車或多少間防疫旅館，醫療量能也要納入考量。當每日確診數載2.3萬人以下、中重症率維持在0.4%，且維持2週以上，若BA.4、BA.5持續未爆出本土案例，就是考慮鬆綁的好時機。