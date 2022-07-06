本土首例BA.5　羅一鈞揭傳染途徑：桃園同車到台中「車窗緊閉通風差」

記者嚴云岑／台北報導

BA.5正式入侵台灣！中央流行疫情指揮中心今（6）日公布2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診。雖然5人在桃園機場到台中路上全程車窗緊閉，也沒有喝水飲食或脫口罩，醫療應變組副組長羅一鈞表示，「可能是車窗緊閉通風比較差一點」。

▲羅一鈞籲接送返國家人時，車窗不要緊閉。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，目前該起群聚累計5人染疫，3例為境外移入、2例為本土個案，另匡列一名密切接觸者，目前檢驗陰性，研判疫情無外擴。

該起群聚源於6/19，一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；兩名小孩則於6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診。3人於6月26日由飯店移出至住家繼續隔離，目前皆已隔離期滿。

由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6/24出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6/29擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前5人都是無症狀或輕症。指揮中心表示，兩人年齡分別為30多歲及50多歲，案兄已隔離期滿，案母隔離至7月7日。另匡列1名相關接觸者，檢驗結果為陰性，列自我健康監測。

羅一鈞表示，兩名本土BA.5個案都接種過3劑疫苗，分別打2劑AZ與1劑莫德納，分別在2月中與1月底接種，目前剛好在5~6個月中間，但仍不敵長時間共乘染疫。

▲新增2例本土OmicronBA.5關聯圖。（圖／指揮中心提供）