BA.4、BA.5個案恢復疫調？羅一鈞：針對境外移入擴大採檢

▲中央流行疫情指揮中心（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診，目前該起群聚累計5人染疫，3例為境外移入、2例為本土個案，研判疫情無外擴。不過，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說，若是境外移入確診，會以擴大採檢方是針對同行或同住家人採檢。

對於本土出現BA.5個案，羅一鈞也說明目前匡列方式。他表示，若是境外移入確診會以擴大採檢方式，針對同行者或同住家人採檢，而目前這起個案已採檢第一圈本土接觸者出現陽性個案，因此衛生局有特別進行疫調，後續也會維持相同作法。

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羅一鈞強調，第一圈回頭採檢會視採檢及初步情況，看是否要進行擴大疫調，這部分台中市衛生局也非常詳細進行疫調，包括足跡蒐集及在定序結果出爐前，已經完成相關個案有無與社區密切激，因此很快可以了解目前沒有外擴情況。

不過，羅一鈞認為，每個事件情境不同，會按照不同情況去判斷是否需要特別處理。

針對首例BA.5本土個案，指揮中心說明，該起群聚源於6/19，一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；兩名小孩則於6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診。3人於6月26日由飯店移出至住家繼續隔離，目前皆已隔離期滿。

由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6/24出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6/29擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前5人都是無症狀或輕症。指揮中心表示，兩人年齡分別為30多歲及50多歲，案兄已隔離期滿，案母隔離至7月7日。另匡列相關接觸者共1人，案兄友人，檢驗結果為陰性，列自我健康監測。

羅一鈞表示，該起本土BA.5發生於台中，6/19家人到機場接送時都有配戴口罩，全程車窗緊閉也無人飲食。而最早發病指標個案和國內家人無接觸，案母有短暫與2名小朋友接觸。