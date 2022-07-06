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今天開囤！超商連5天「哈根達斯迷你杯下殺6折」　8口味任選

▲▼全家推哈根達斯優惠。（圖／業者提供）

▲超商限時哈根達斯優惠來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

又可以來囤貨了！超商驚喜祭出「哈根達斯迷你杯」下殺優惠，即日起至7月10日限時5天「8口味任選2件打6折」，肯定要把握機會搶吃一波。另，「COLD STONE」今（6）日也有限時1天「冰淇淋買1送1」，限同尺寸、不限口味，全都不能放過。

鐵粉要衝，全家最新「哈根達斯」優惠來了，即日起至7月10日連5天推「指定迷你杯任選2件下殺6折吃」，優惠口味包括夏威夷果仁、草莓、巧克力、淇淋巧酥、蜂蜜葡萄柚、蜂蜜黃桃玫瑰、焦糖脆餅蘭姆酒及愛爾蘭威士忌巧克力脆餅共8種，每杯原價115元，現任選2件只要139元，每門市數量有限、售完為止。

▲▼COLD STONE芒果季開跑推「芒果之煉」、「楊枝美莓」2款冰品。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE芒果季開跑推「芒果之煉」、「楊枝美莓」2款冰品。（圖／記者蕭筠攝）

另，「COLD STONE」今（6）日也有限時1天「冰淇淋買1送1」優惠，限同尺寸、不限口味，加碼「周六（7月9日）爽吃中杯以上冰淇淋買1送1」，凡購買中杯以上冰淇淋即享優惠，以上2大優惠不含脆餅、桶裝，並以價低者為贈送品項。

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