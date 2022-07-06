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快訊／高雄驚爆超商內隨機性侵　狂狼強行脫光單女衣褲下手

▲桃園市某中醫診所張姓主任於前年11月在冰咖啡中摻入安眠藥給女會計飲用，趁其昏迷後開車載至附近摩鐵性侵得逞，張男為圖脫罪還製造不在場正名，刪掉診所監視器畫面，桃院以其犯後態度惡劣，依強制性交罪判處有期徒刑10年。（示意圖／視覺中國CFP）

▲高雄驚傳隨機性侵案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄深夜驚傳隨機性侵案！李姓男子（37歲）昨（5）日凌晨2點多在鳳山某超商見一名女子落單，上前搭訕被拒後，竟然當場強行拉扯、脫掉女子衣服、褲子和內褲，以手指性侵，女子嚇得驚聲尖叫，店員和客人發現當場喝阻，李倉皇逃逸後，到了凌晨5點多竟又回到超商偷紅茶和口香糖，被店員當場發現，通報警方逮人，李男否認犯行，但仍被依妨害性自主罪依法送辦，檢方複訊後今（6）日向法院聲請羈押獲准。

檢、警調查，李姓男子是5日凌晨2時許，到鳳山某超商閒晃，發現被害女子一人獨坐在超商內，先上前搭訕被拒後，竟惱羞成怒，在店內就強行拉扯女子，脫掉女子的衣服、褲子、內褲，女子被李男突如其來的舉動嚇得放聲尖叫，並不斷反抗，超商店員聽到呼救聲，趕緊報警，並和一名正在購物的顧客趕過去救人，並大聲喝叱李男，李男竟趁警方還沒抵達前，以手指性侵得逞，並立即倉皇逃逸。

到了凌晨5點多，李男竟又返回超商，偷竊紅茶和口香糖，店員發現李男身形竟是3個小時前性侵女子的嫌犯，趕緊通報警方前來逮人。

員警到場後，李男不願配合盤查，還揮拳打警察，警察馬上用辣椒水將李男壓制，帶回偵辦。

李男在偵訊時否認犯行，拒絕回答相關問題，警方在訊後仍依妨害性自主、妨害公務、竊盜等罪嫌將他移送地檢署。

檢察官複訊後，以李男有再犯之虞，今天上午向法院聲請羈押獲准。

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