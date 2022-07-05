林智堅碩論涉抄襲！翁達瑞列2可能性　「王鴻薇會成李慶安第二？」

▲林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蘇晏男／台北報導

一名自稱旅美教授、命名為「翁達瑞」的臉書帳號，指控有高學歷背景的國民黨高雄市長參選人柯志恩涉及「學術不倫」，然而國民黨北市議員王鴻薇今（5日）則踢爆民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學碩論，與2007年12月科學工業管理局發標的委辦案結案報告幾乎一樣，甚至連錯字都相同。對此，翁達瑞提出兩種可能性，並表示「王鴻薇會不會成為李慶安第二呢？」

王鴻薇5日上午召開記者會，說明她比對林智堅在中華大學2008年7月發表的「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」碩士論文，以及一份2007年12月26日科學工業管理局發標、2008年6月20日結案的「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」（採購標案E961209）結案報告的結果。

王鴻薇指出上述標案由林智堅就讀的中華大學資管系得標，與林的碩論時間只差一個月，內容幾乎一模一樣，不僅引用文獻的英文全抄，問券樣本也相同，此外林碩論中的謝辭是空白的。王鴻薇表示，「學生可以抄老師的研究報告嗎？可以抄政府標案嗎？」

▲王鴻薇列林智堅碩士論文與科學工業管理局採購標案結案報告對比。（圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供）

由於翁達瑞近期因追打柯智恩學歷，林智堅被爆論文涉抄襲後，他立刻被網友tag回應。翁達瑞在臉書表示，「學生的碩士論文與教授的專案報告一樣，抄襲一定存在，差別在教授拿學生的論文結案，或學生拿教授的報告畢業。以台灣的學術生態而言，前者的可能性高於後者。王鴻薇會不會成為李慶安第二呢？就讓我們繼續看下去！」

不過，林智堅不僅中華大學的碩士論文有爭議，媒體人黃揚明5日則揪出林智堅的台大國發所碩士論文也涉嫌抄襲，包括摘要、第一、二章當中，有8、9頁內容是大規模雷同，讓他看得有點傻眼。

▼翁達瑞回應林智堅中華大學碩論涉抄襲爭議。（圖／翻攝自Facebook／翁達瑞）