他一看傻眼！揪林智堅碩論涉抄襲證據　竟「8、9頁大規模雷同」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇預告5日上午將提出民進黨桃園市長參選人林智堅論文碩士抄襲證據，林初步回應表示這是舊聞，絕對禁得起考驗。對此，媒體人黃揚明一早公布自己發現的林智堅涉嫌抄襲的內容，包括摘要、第一、二章當中，有8、9頁內容是大規模雷同；他說，林智堅與余正煌研究對象不同，許多文句幾乎一模一樣，加上二人論文分析原始資料均是相同的民調資料，整體結構也幾乎相同，讓人看得有點傻眼。

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

針對林智堅台大國發所論文部分涉嫌抄襲，黃揚明5日早上在臉書上傳9張照片，表示這些內容提供給大家公評。黃揚明說，他花了很多時間把林智堅台大國發所的碩士論文「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例」與比林早半年左右口試通過的台大國發所碩士生余正煌的論文「2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎」前兩章對比完成，發現確實至少包括摘要、第一、二章當中，有8、9頁內容是大規模雷同（如附圖）。

黃揚明說，雖然林智堅的版本研究對象是「第三競爭者（槓桿者）」，亦即論文中的代號C，現實中的蔡仁堅，而余正煌論文研究對象是「林智堅」，但許多文句幾乎一模一樣，令人費解。加上二人論文分析原始資料均是相同的民調資料，整體結構也幾乎相同，實在讓人看得有點傻眼。

黃揚明指出，其中有一個特別要點出來的地方，就是余正煌論文第11頁、林智堅論文第9頁提及許明財的碩士學歷在選舉公報記載是「多明尼克肯大學」，可是那一年的選舉公報（最後一張附圖）上記載的是「美國多明尼肯大學」，不是「多明尼克肯大學」，由此處可見，林智堅在這部分確實是將余正煌論文的錯誤資訊一併抄錄。「其實還有一些比較小規模的類似，我就不列出來了。」

黃揚明又指，他搜尋過程中也發現，原來林智堅陣營早在6月24日，就透過《三立新聞網》發布「獨／「毀林3部曲」劇本曝！藍營追殺林智堅 驚動國安局長」 的新聞內容，當中就提及這2篇論文會被質疑。

該篇報導刊載新竹市府秘書蕭喬薇指出林智堅論文爭議時；蕭說林智堅與余正煌的論文雖都提到2014選舉，且都就讀台大國發所碩士班，修讀相同老師的課程，但兩人的碩論彼此存在主題不同、研究對象不同，和結論不同等三個天差地別。

報導中蕭喬薇解釋林智堅論文探討「三腳督」議題，且林以自己蒐集的第一手民間資料作分析，而余正煌論文主題則是林智堅個人勝選的因素，余運用林智堅提供的民調資料，也和林的指導教授討論，上述過程均符合學術常規。在研究對象部分，余正煌的研究對象是林智堅2014勝選的原因，但林智堅的研究對象主要是當年的「槓桿者」蔡仁堅。

蕭喬薇在報導中也指，因研究主題和研究對象不同，林智堅和余正煌的問題意識迥異，得到的結果和研究價值也不同。

對於該篇報導，黃揚明說，林智堅的論文有沒有抄襲是見仁見智的，畢竟有大量文句與另一位比他早畢業的學長的論文內容相似，他又沒有在論文內文中註明引述，僅在參考文獻中列出該論文，學術瑕疵是肯定有的，至於有沒有抄襲，就交由專業機構去認定吧。

對於被指控論文抄襲的指控，林智堅方面目前僅表示，這些內容2020總統大選時就遭披露，他也澄清過，已經不算是新聞，也強調自己禁得起考驗，論文沒有問題。

▼黃揚明揪林智堅碩論涉嫌抄襲證據。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞），下圖皆可點圖放大）