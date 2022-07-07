郭正亮稱林智堅涉抄襲因「新竹有人放消息」：對沈慧虹有意見

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者陶本和攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨日前徵召新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹投入新竹市長選舉，近期林智堅因論文涉抄襲，引起外界高度關注。民進黨前立委郭正亮7日於網路節目中指出，大家都看好林智堅選桃園，但對沈慧虹有意見，新竹那邊才把林智堅涉嫌抄襲的消息放出來。

「我認為是新竹市那邊爆料出來的。」郭正亮表示，中華大學誰認識？科技部結案報告誰會知道？所以一定是很裡面的人，也就是新竹人，才會知道林智堅涉抄襲一事。

郭正亮進一步說，其實林智堅選桃園市長，大家都看好他有行政經驗，也能拿到年輕族群選票，但重點是，「憑什麼是沈慧虹？」就是有人覺得太過份，「都你贏？哪有這回事？沈慧虹敢做民調嗎？會贏當地的人？為何不敢做民調？憑什麼是妳選？」至於國民黨不會笨到現在丟資料，肯定是9月下旬或10月上旬再丟，只因為不只一個人收到資料，王鴻薇才急著爆料。

郭正亮認為，凡事不講程序，就會造成問題，如果當用採初選，現在會有爭議嗎？就像教育機構要有論文基本審查程序，寫論文也要有基本規矩、上課要點名，如果連這些事情都可以隨隨便便，台大當然會引起很大爭議，甚至名譽掃地。

針對被指控論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

另外，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

對於國民黨議員王鴻薇爆料他論文抄襲事件，林智堅說，因為已經嚴重影響他和團隊的名譽，已委託律師前往按鈴申告，對於不實指控，絕對捍衛自己的名譽提告。