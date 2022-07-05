比對表曝光！林智堅碩論「謝辭全空白」　王鴻薇酸：從標案中抄不到

▲國民黨台北市議員王鴻薇5日召開「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新竹市長林智堅被民進黨徵召參選桃園市長，但被國民黨台北市議員王鴻薇踢爆，林智堅碩士論文涉嫌抄襲。王鴻薇5日上午召開記者會，痛批林智堅2008年7月發表的中華大學碩論，與2007年12月科學工業管理局發標的委辦案結案報告幾乎一樣，甚至連錯字都相同，「抄好抄滿的論文抄襲！」

王鴻薇5日上午在台北市議會召開記者會，現場擺放一份林智堅在中華大學2008年7月發表的「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」碩士論文，以及一份2007年12月26日科學工業管理局發標、2008年6月20日結案的「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」（採購標案E961209）結案報告。

王鴻薇表示，林智堅論文抄襲政府標案的委任報告，政府標案屬於政府資產，但抄好抄滿行為不但違背學術倫理，甚至有涉嫌違法問題，包括有無侵佔政府智慧財產權，是林智堅得誠實跟坦然面對的議題。

王鴻薇說明，從政府採購公報網上可見，新竹科學管理局一年有很多標案，而2007年12月26日有一份「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」委辦案，2008年6月20日結案，標案金額為45萬元，作者為李友錚博士、王明郎博士，並由中華大學資訊管理系得標。

王鴻薇提及，林智堅2008年7月在中華大學提出「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」碩士論文，指導教授為賀力行博士，兩份資料時間只差1個月，內容幾乎一模一樣，但該份竹科標案報告根本沒公告上網，倘若上網比對的話難以比對，透過肉眼才可看出「幾乎完全抄襲，抄好抄滿的一個論文抄襲。」

王鴻薇也公布比對內容，只見從第一章到第六章都與科學工業管理局的報告相同段落，且引用文獻的英文全抄，問卷樣本也相同，承辦人員都是王明郎博士，使王鴻薇要求中華大學重啟調查，包括林智堅論文有無抄襲、違背學術倫理，甚至有學術詐欺問題，倘若中華大學不做回應，就要質疑中華大學碩博士論文品質，「學生可以抄老師的研究報告嗎？可以抄政府標案嗎？」

王鴻薇也向竹科管理局表示，竟然可以任由智慧財產權、花45萬元公帑取得的研究報告，整本變成林智堅的論文，這份委任的研究報告一直鎖在竹科管理局中，才讓外界都不知道林智堅涉嫌抄襲，至今終於得見天日，所以竹科管理局應面對林智堅抄襲、侵佔智慧財產權，否則以後所有學者的碩博士論文都來抄襲。

另外，王鴻薇也指出，碩博士論文都會有謝辭，感謝參與者的協助，但林智堅的碩士論文謝辭卻是空白，引用他人文獻、滿意度調查、研究方式這麼多，能解釋謝辭空白的唯一理由，就是因為「政府委任報告中沒有謝辭，所以抄不到謝辭。」

最後，王鴻薇隔空向林智堅喊話，「你要不要退出這場桃園市選舉？」林智堅經不起考驗，應該要退出選舉，倘若按照過去高雄市議員李眉蓁被爆抄襲論文的標準，中華大學應重啟調查，包括是否要撤銷林智堅學位，而林智堅若有羞恥心，也該自己主動退回學位，作為政治人物甚至該宣布退選。

▼林智堅碩士論文謝辭全空白。（圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供）