　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

比對表曝光！林智堅碩論「謝辭全空白」　王鴻薇酸：從標案中抄不到

▲▼國民黨台北市議員王鴻薇5日召開「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨台北市議員王鴻薇5日召開「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新竹市長林智堅被民進黨徵召參選桃園市長，但被國民黨台北市議員王鴻薇踢爆，林智堅碩士論文涉嫌抄襲。王鴻薇5日上午召開記者會，痛批林智堅2008年7月發表的中華大學碩論，與2007年12月科學工業管理局發標的委辦案結案報告幾乎一樣，甚至連錯字都相同，「抄好抄滿的論文抄襲！」

王鴻薇5日上午在台北市議會召開記者會，現場擺放一份林智堅在中華大學2008年7月發表的「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」碩士論文，以及一份2007年12月26日科學工業管理局發標、2008年6月20日結案的「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」（採購標案E961209）結案報告。

▲▼林智堅論文抄襲一覽表。（圖／記者許立昕整理製表）

王鴻薇表示，林智堅論文抄襲政府標案的委任報告，政府標案屬於政府資產，但抄好抄滿行為不但違背學術倫理，甚至有涉嫌違法問題，包括有無侵佔政府智慧財產權，是林智堅得誠實跟坦然面對的議題。

王鴻薇說明，從政府採購公報網上可見，新竹科學管理局一年有很多標案，而2007年12月26日有一份「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」委辦案，2008年6月20日結案，標案金額為45萬元，作者為李友錚博士、王明郎博士，並由中華大學資訊管理系得標。

▲▼國民黨台北市議員王鴻薇5日召開「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

王鴻薇提及，林智堅2008年7月在中華大學提出「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」碩士論文，指導教授為賀力行博士，兩份資料時間只差1個月，內容幾乎一模一樣，但該份竹科標案報告根本沒公告上網，倘若上網比對的話難以比對，透過肉眼才可看出「幾乎完全抄襲，抄好抄滿的一個論文抄襲。」

王鴻薇也公布比對內容，只見從第一章到第六章都與科學工業管理局的報告相同段落，且引用文獻的英文全抄，問卷樣本也相同，承辦人員都是王明郎博士，使王鴻薇要求中華大學重啟調查，包括林智堅論文有無抄襲、違背學術倫理，甚至有學術詐欺問題，倘若中華大學不做回應，就要質疑中華大學碩博士論文品質，「學生可以抄老師的研究報告嗎？可以抄政府標案嗎？」

▲▼國民黨台北市議員王鴻薇5日召開「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

王鴻薇也向竹科管理局表示，竟然可以任由智慧財產權、花45萬元公帑取得的研究報告，整本變成林智堅的論文，這份委任的研究報告一直鎖在竹科管理局中，才讓外界都不知道林智堅涉嫌抄襲，至今終於得見天日，所以竹科管理局應面對林智堅抄襲、侵佔智慧財產權，否則以後所有學者的碩博士論文都來抄襲。

另外，王鴻薇也指出，碩博士論文都會有謝辭，感謝參與者的協助，但林智堅的碩士論文謝辭卻是空白，引用他人文獻、滿意度調查、研究方式這麼多，能解釋謝辭空白的唯一理由，就是因為「政府委任報告中沒有謝辭，所以抄不到謝辭。」

最後，王鴻薇隔空向林智堅喊話，「你要不要退出這場桃園市選舉？」林智堅經不起考驗，應該要退出選舉，倘若按照過去高雄市議員李眉蓁被爆抄襲論文的標準，中華大學應重啟調查，包括是否要撤銷林智堅學位，而林智堅若有羞恥心，也該自己主動退回學位，作為政治人物甚至該宣布退選。

▲▼國民黨台北市議員王鴻薇5日召開「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼國民黨台北市議員王鴻薇5日召開「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼國民黨台北市議員王鴻薇5日召開「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼國民黨台北市議員王鴻薇5日召開「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▼林智堅碩士論文謝辭全空白。（圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供）

▲▼林智堅碩士論文謝辭全空白。（圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供）

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
朱俐靜乳癌逝　醫一圖曝「胸部冒7變化」小心了
快訊／徐巧芯爆：林智堅中華、台大2論文都抄！　教授陳明通給過
福原愛「1句話打臉江宏傑」來台看兒女！　冷淡回應被罵爆
史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格流
台積電跌到438！她「從大賺100萬→負8萬」崩潰　一票苦主
朱俐靜早逝「4年輕女星也罹乳癌走了」！　僅33歲離世
「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲：後悔已經來不及了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣每天平均7.3人死於乳癌　立委提醒：遠離風險衛福部有補助

王鴻薇要林智堅「有羞恥心就退選」　比照李眉蓁論文案「退回學位」

柯志恩「過去沒注意到韓粉霸凌」？　地方人士駁：她就是幫兇

林智堅疑論文抄襲　柯文哲開酸：每天喝酒吃飯還有辦法寫論文？

快訊／徐巧芯再爆：林智堅中華、台大2論文都抄　教授陳明通竟給過

近4成薪水拿去繳房貸！房貸負擔率又增　國人負擔能力仍屬「略低」

憲、警首長會晤！　周廣齊、黃明昭期望共享情資、根絕毒品

快訊／林智堅陷「論文抄襲」！今午召開記者會　親上火線說明

「是誰偷走我的財富自由？」　李來希盤點收支：存簿尾數少個零

新北衛生局提交「恩恩事件報告 」　侯友宜：等中央意見會進一步說明

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

台灣每天平均7.3人死於乳癌　立委提醒：遠離風險衛福部有補助

王鴻薇要林智堅「有羞恥心就退選」　比照李眉蓁論文案「退回學位」

柯志恩「過去沒注意到韓粉霸凌」？　地方人士駁：她就是幫兇

林智堅疑論文抄襲　柯文哲開酸：每天喝酒吃飯還有辦法寫論文？

快訊／徐巧芯再爆：林智堅中華、台大2論文都抄　教授陳明通竟給過

近4成薪水拿去繳房貸！房貸負擔率又增　國人負擔能力仍屬「略低」

憲、警首長會晤！　周廣齊、黃明昭期望共享情資、根絕毒品

快訊／林智堅陷「論文抄襲」！今午召開記者會　親上火線說明

「是誰偷走我的財富自由？」　李來希盤點收支：存簿尾數少個零

新北衛生局提交「恩恩事件報告 」　侯友宜：等中央意見會進一步說明

娃娃稚嫩聲音傳遞安全訊息　隧道廣播推廣至蘇花改及雪山隧道

朱俐靜媽媽也癌逝！「5個月就走了」和賈伯斯同病　6年內母女相繼離世

埔里鎮長Line帳號照片遭冒用借錢　警4招式教你識破詐騙詭計

主人無家可歸帶47隻貓「住在車子裡」　擋風玻璃塞滿毛球嚇壞路人

拉開窗簾驚見「大法師掛窗上」！陰沉眼神直盯她嚇瘋...悲慘真相曝

蛋黃區超隱密豪宅完工10年沒賣掉　房仲緩頰：屋主挑買家

台灣每天平均7.3人死於乳癌　立委提醒：遠離風險衛福部有補助

爽嗑整塊炸起司！麥當勞「微牽絲起司排堡」來了　加碼抽免費滿福堡

新手爸媽「法拍大廝殺」搶奶粉　18罐7折帶回家狂省4000元

大陸豬價狂漲　可能啟動投放「中央豬肉儲備」

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

政治熱門新聞

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

揪林智堅碩論「8、9頁大規模雷同」　他看傻眼了

林智堅論文被爆抄襲！　中華大學回應了

民進黨雙北市長人選　蔡英文「關鍵一句話」早己定調

四叉貓再槓柯文哲！　自認便當公道伯狂爆料

快訊／沈榮津辦公室主任被曝「偷人妻」　行政院：調離主管職待查

快訊／朱俐靜抗癌過世　竹縣長哀悼

快訊／朱俐靜抗癌2年過世！　韓國瑜不捨：勇敢的歌聲撫慰無數人心

遭爆婚外情「偷人妻」　政院高官回應了

民進黨5日選對會處理花東提名　雙北「陳時中＋陳建仁」再等等

台籍烏克蘭志願兵：台灣不能只當巨嬰

綠營新北提名陷僵局　在地議員分析：林佳龍機會大、不可能是陳建仁

林智堅論文涉抄襲　王鴻薇今曝證據：勸你快退選

女職員疑遭性侵輕生　監院糾正新北衛生局

更多熱門

相關新聞

王鴻薇要林智堅「有羞恥心就退選」

王鴻薇要林智堅「有羞恥心就退選」

被民進黨徵召參選桃園市長的新竹市長林智堅，被國民黨台北市議員王鴻薇5日踢爆碩士論文涉嫌抄襲，與2007年12月科學工業管理局發標的委辦案結案報告幾乎一樣，甚至連錯字都相同；而王鴻薇也提及國民黨高雄市議員李眉蓁論文抄襲事件，認為中華大學應重啟調查，並向林智堅喊話，倘若有羞恥心就該自動退回學位、退選。

林智堅疑論文抄襲　柯文哲開酸：每天喝酒吃飯還有辦法寫論文？

林智堅疑論文抄襲　柯文哲開酸：每天喝酒吃飯還有辦法寫論文？

徐巧芯再爆陳明通助林智堅洗台大學歷

徐巧芯再爆陳明通助林智堅洗台大學歷

快訊／林智堅陷論文抄襲！今午召開記者會說明

快訊／林智堅陷論文抄襲！今午召開記者會說明

遭控學術不倫！柯志恩反酸林智堅論文抄襲

遭控學術不倫！柯志恩反酸林智堅論文抄襲

關鍵字：

王鴻薇林智堅論文2022桃園市長選舉

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面