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論文抄襲案頻傳　學者曝「學生跟指導教授都要負責」

▲▼林智堅卸任前走訪新竹宮廟，前往天公壇參拜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲林智堅爆發論文抄襲疑雲，圖為林前往天公壇參拜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市長林智堅將代表民進黨參選2022桃園市長，但爆出論文抄襲疑雲，而類似論文爆發抄襲的事件頻傳，學者今（7日）指出，目前不少大學都有論文比對系統，只要落實在口試前比對，在口試時指導教授跟口試委員有認真審核的話，要發現抄襲其實不難，最後爆發抄襲，學生跟指導教授都要負責。

林智堅爆出論文抄襲疑雲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」，昨天還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗，而目前台大、教育部都已經收到檢舉，台大預計在2個月內完成審定。

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▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大要求全校各院系，即日起所有碩、博士畢業生的論文在提交時均需進行原創性比對。（圖／記者許敏溶攝）

為避免類似事件發生，過去台大碩博論文都需經過「原創性比對系統」才能畢業的規定，原先都是採取各院系自願實施，在林智堅論文風波後，台大也在昨天宣佈，要求即日起全校各院系的所有碩、博士畢業生的論文，在提交時均需進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，始可完成離校程序。

目前台師大也有使用相關比對系統，台師大圖書館館長柯皓仁說，台師大從2010年就開始使用原創性比對系統，這套系統主要看學生構思出來的文字，跟之前論文是否有重複地方，也就看和文字與字句之間的重複程度，104學年度開始，教務處規定在口試之前，要求每科系學位論文一定要經過比對系統跑過一遍並通過，並上傳學校系統才能畢業。

要是發現論文有重複地方，柯皓仁表示，原則上論文第三章之後都是自己的研究方法、發現、結果，照理說不至於跟之前文現有太多重複，比較有可能是因為學生經驗不足，在前面序論與文獻探討部分，部分學生沒有用引號把之前大段落引用，導致二到三段內容和過去論文很像，此時就會提醒學生改寫及怎麼改寫比較好。

柯皓仁表示，在學校系統比對沒發現學生論文有問題後，電子版論文就會上傳到學校系統，理論上，論文的電子版和紙本內容是一致，台師大約在2000年就要求學生要同時上傳論文電子檔到學校系統，但根據學位授予法規定，紙本論文除國家機密、法律規定等，其他都要公開。

任教於政大法律系的政大主秘林佳和指出，以法律系為例，口試前學生要通過「Turnitin學術論文原創性比對系統」，且經過指導教授認定，加上系所再次確認後，學生才可以參加口試，要修改到通過。

至於林智堅爆發抄襲疑雲，林佳和表示，該個案細節不清楚，故無法評論，但根據其自身經驗，爆發抄襲問題，學生跟指導教授都要負很大責任。以他擔任過口試委員經驗，只要從專業出發，不難發現其中的問題，。

林佳和指出，社會科學不像自然科學有很多原創性，而歐洲人常有一句話說過，社會科學就是把十本書抱回家寫出第十一本書，會參考他人資料是正常，但要忠實說明引用出處，不能故意或不小心讓讀者理解為引用的資料是你自己的，所以任何學位論文都要有創見，就像上面提及，參考十本書內容寫出第十一本書，但不能拼湊這十本書內容，這在學術界是最基本原則。

另一位不具名國立大學教授直言，學生有論文抄襲問題，指導教授要負最大責任，因為指導教授應隨時檢視學生研究方向與論文寫作，最後才把關是沒用，「我自己指導學生論文都看過好幾遍」，也就是在指導研究生期間，都要好好照顧學生，題目是否OK，是否遭遇困難、研究方法是否遭遇困難，只要指導教授該負起責任，很容易發現指導研究生是否有抄襲。

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