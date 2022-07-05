林智堅提供資料給余正煌？　徐巧芯批陳明通是「共犯」：想騙誰！

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

被徵召參選桃園市長的新竹市長林智堅，被國民黨台北市議員王鴻薇5日踢爆碩士論文涉嫌抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌的論文，直指兩人民調資料一樣，而指導教授陳明通則稱，是余正煌借用林智堅民調資料。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，「想騙誰啊！」請台大啟動調查，若涉及抄襲就退回學位。

針對陳明通稱余正煌借用林智堅民調資料，徐巧芯5日中午表示，林智堅提供資料，2名研究生寫出的內容就會相同？例如她與另一位同事都引用TVBS民調探討選舉，兩個人論文會字字句句都相同嗎？「想騙誰啊！」

徐巧芯指出，陳明通建議自己的學生要改寫林智堅當題目，還拿林智堅初步寫的東西給他參考，「是有多初步？光是一個初步，就被人發現在最重要的研究概念、研究方法上，至少有7處對余正煌論文大量抄襲。」包括在摘要、8至9頁、9至11頁、11至12頁、13頁、14頁、15頁等雷同率高達88％，「還是現在是林智堅反過來指控余正煌抄襲你的論文？」

徐巧芯提及，陳明通也承認時序上是余正煌先完成論文，作為指導老師，學生林智堅發表時間比較晚，而且跟另一名學生相當雷同，難道不用請對方改寫？就直接這樣讓林智堅混過去，「如果他不是市長，權高位重，哪個老師敢這樣做？」

最後，徐巧芯強調，最好的方式並不是請老師出來護航，這2個人算共犯，當然會互相保護，正確的做法是林智堅應公布論文讓外界下載比對，並說明提供了哪些資料給余正煌，讓外界逐字檢視，也請台大啟動調查，若有涉及抄襲，就追回林智堅學位。