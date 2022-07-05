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快訊／抄襲案大翻轉！指導教授親上火線：余正煌用林智堅的資料

▲▼行政院召開台灣燈會受疫情影響停辦說明記者會，新竹市長林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅陷入論文抄襲風波。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

被徵召參選桃園市長選舉的新竹市長林智堅，遭爆論文抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌的論文，直指兩人民調資料一樣。對此，指導教授陳明通現身澄清，表示當初是他徵得林智堅的同意，把林的資料給余正煌用，只是余正煌先畢業，他比較晚畢業罷了。

前桃園市議員王浩宇在臉書轉發，針對林智堅被指控，和余正煌論文的民調資料一樣，兩人的指導教授陳明通親上火線解釋，「我必須幫他澄清一下，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，怎麼寫也是我先指導林智堅。」

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▲指導教授現身解釋。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

▲指導教授現身解釋。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

陳明通指出，「余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上我的研究助理楊喜慧，我徵得林智堅的同意，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議他換題目寫林智堅，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，同時以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。」

最後，陳明通也苦笑說，「只是余正煌先畢業（因為他只剩最後一個學期），林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性，真是有理說不清！」

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