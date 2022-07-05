快訊／西南風＋午後雨彈夾擊開炸！14縣市大雨特報

記者李宜秦／台北報導

午後熱對流持續發展，中央氣象局發布大雨特報，提醒民眾外出須留意天氣變化。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

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氣象局表示，因西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（５）日大臺北、宜蘭、南部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍包括基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣。