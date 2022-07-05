大陸豬價狂漲　可能啟動投放「中央豬肉儲備」

▲大陸豬價飆漲。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸豬肉價格快速飆漲，大陸國家發展改革委5日表示，近期生豬市場出現盲目壓欄惜售等非理性行為，正研究啟動投放中央豬肉儲備，並指導地方適時聯動投放儲備，形成調控合力，防範生豬價格過快上漲。

大陸發改委價格司4日找來了產業協會、養殖企業以及屠宰企業，針對豬價飆漲召開會議。會議指出，近期生豬價格過快上漲，重要原因是市場存在非理性的壓欄惜售和二次育肥等現象，部分媒體特別是自媒體捏造散佈漲價信息、渲染漲價氛圍，短期內加劇了市場惜售情緒。

會議認為，目前生豬產能總體合理充裕，加之消費不旺，生豬價格不具備持續大幅上漲的基礎；盲目壓欄和二次育肥可能導致後期集中出欄、價格再次快速下跌，從而造成市場價格大起大落，反而不利於企業正常生產經營和行業長期健康發展。

發改委並在會議後表示，國家一直高度關注生豬豬肉市場價格變化，努力防範價格大幅波動，維護市場平穩運行；要求大型養殖企業帶頭保持正常出欄節奏、順勢出欄適重育肥生豬，不盲目壓欄，提醒企業不得囤積居奇、哄抬價格，不得串通漲價。

發改委強調，將適時採取儲備調節、供需調節等有效措施，防範生豬價格過快上漲，並會同有關部門加強市場監管，嚴厲懲處捏造散佈漲價信息、哄抬價格等違法違規行為，維護正常市場秩序，促進行業長期健康發展。

大陸農業農村部農研中心研究員張照新分析，很多養殖戶看到生豬價格有上漲趨勢，因此出欄積極性降低，進一步加劇了生豬供求的矛盾。

農業農村部生豬產業監測預警首席專家王祖力也指出，近期豬肉價格漲勢兇猛，從基本面來看，目前處於新一輪週期的上行階段，豬價的確應該上漲，「但是最近這段時間漲的有點過快，一方面有消費的好轉，三四月是消費最弱的時節，而現在消費開始季節性增加，同時疫情的影響也減弱，總體上消費處於恢復階段，但近期豬價的快速上漲，情緒的影響可能更大。」

王祖力提到，「從豬週期的角度來講，目前處於上漲的通道中，但短期的過快上漲，應該存在異常因素的干擾，不是正常的市場供需關係所決定的價位水平。」

王祖力進一步分析，今年上半年進口和去年同期減少了約三分之二，豬肉供給也相對有所下降，加上發改委連續多輪的收儲，對信心的提升也有一定促進作用，影響到了豬價，「近期豬價的上漲，是一個綜合因素的疊加影響，不是單純的某一個因素的影響，而情緒是其中不能忽視的一個重要因素。」

王祖力還說，情緒的影響主要就是養殖端也看好後市，看漲情緒較濃，壓欄惜售的現象較為明顯，另一方面存在二次育肥，增加了需求，「目前的短期豬價，可能透支了未來的部分上漲空間，有超漲的成分，還需要進一步關注，來觀察後續價格能否回歸理性。」