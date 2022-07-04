北市三腳督！陳時中拿18%？　藍大咖斷言不可能：保守估計35%一定有

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離九合一選舉剩下不到半年，民進黨台北市長提名人選傳出近日敲定，鎖定的就是檯面上呼聲最高的衛福部長陳時中。將對上國民黨立委蔣萬安、副市長黃珊珊，形成三腳督態勢，而日前有民調指出，陳時中支持度僅18%，落後蔣、黃兩人，前台北市長郝龍斌直言，18%是絕對的深綠，「我不相信這會是最後的民調，只要陳時中就定位、被提名之後，保守估計35%一定有。」

對於北市首長選戰，郝龍斌指出，黃珊珊背後有柯文哲，且作為台北副市長經常在疫情上有表現，資源給到地方、里長，絕對有這方面的政治優勢。

郝龍斌表示，陳時中一定是民進黨的台北市長候選人，陳時中因為疫情的關係暫時18%，只要他就定位、被提名之後，保守估計35%一定有，他又是疫情指揮官、背後又有蔡英文，有中央執政的優勢。

郝龍斌指出，蔣萬安最不利的地方就是沒有行政優勢，蔣萬安必須自己要夠強，利用他環衛委員會召委的身分，對中央、北市的疫情表達自己的看法，勤走基層的過程中也要提出市政願景，相信蔣萬安了解這件事情也已經在做，但要不被邊緣化，蔣萬安要再強一點，才能把陳、黃兩人壓下去。