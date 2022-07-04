再為大巨蛋槓上　郝龍斌批柯文哲「瞎扯蛋」：我今天是在救他！

▲大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前後任台北市長郝龍斌、柯文哲頻頻為大巨蛋問題隔空開砲，郝龍斌批柯市府違法停工、縱容遠雄，柯文哲則回應「我是幫人家善後的，還恩加仇報」，對此郝龍斌4日再開砲，如果照現在的計畫書跟遠雄議價，「大巨蛋將來一定是一個弊案啊！當初大巨蛋透過我的努力做的很好，結果柯文哲把它變成五大案，今天我在救他他還在瞎扯蛋！」

郝龍斌直言，黃珊珊跟柯文哲想把大巨蛋操作成市政績效，所以他們一再強調盈利分潤，「我完全不能同意」。當初要是沒有柯文哲搗蛋，大巨蛋2016年就已經完工，也會成為2017年世大運開幕場館，「柯文哲根本在瞎扯蛋。」

郝龍斌表示，2020年遠雄計畫書要求將來要國賠，因為延誤工期、材料上漲，更要求大巨蛋不做職棒的場館，「我們當初建大巨蛋不就是為了職棒跟運動賽事嗎！」

郝龍斌批評，分潤的過程中，遠雄灌了非常多水在裏頭，台北市政府竟不做任何指正，還弄了個看得到拿不到的千分之六，「我今天真的是在救柯文哲，把這些問題提出來，如果照現在這個計畫書跟遠雄議價的話，將來一定是一個弊案啊！當初大巨蛋透過我的努力做的很好，結果柯文哲把它變成五大案，今天我在救他他還在瞎扯蛋！」

郝龍斌指出，柯文哲其實蠻低調，過去七八年間，說是為了防颱圍了布幕，結果裡面都在動工，八年前大巨蛋才不是那個樣子，「怎麼突然就完工了？」，柯文哲當初用電腦模擬的安全防護，他也沒照著做，如果照著做根本不可能透過營建署完成安全評估，他把當初講的所有事情都否定了，然後要求營建署給他一個安全執照。