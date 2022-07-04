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屏東發雙主菜便當遭酸　柯文哲稱民眾黨「窮」：不做太花錢的事

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席「台北市跨境電商產業發展中心」啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席「台北市跨境電商產業發展中心」啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲3、4日到屏東替自家參選人拉抬聲勢，但被網紅「四叉貓」批評，中午竟發「雙主菜便當」，諷刺柯文哲3年前曾酸，民進黨選舉時拿雙主菜便當。對此，柯文哲4日受訪僅說，餐廳老闆是他們的支持者，會算比較便宜，而民眾黨是窮的黨，不會做太花錢的事。

柯文哲4日上午出席「台北市跨境電商產業發展中心」啟動記者會，針對四叉貓諷刺民眾黨屏東縣黨部發「雙主菜便當」一事，柯文哲表示，今天是民眾黨屏東縣黨部成立後首次出席相關活動，先前要聚集所有屏東縣主要幹部辦成立大會時，因為碰到疫情、屏東距離較遠的關係，所以已爽約3次。

柯文哲指出，3日是民眾黨屏東縣黨部成立後首次主要幹部集合，每個參選人再各自帶競選幹部到場，開完會後已經12點了，總是要吃飯，而餐廳老闆是他們的支持者，所以可以算比較便宜，跟平常用遊覽車載無關者、拿旗幟喊凍蒜不太一樣，且他們最近開學術研討會時也會吃便當，「因為大家會肚子餓啊！」

媒體追問，會不會覺得過去說的話變成迴力鏢？柯文哲僅說，他們還是有一定的標準，因為民眾黨是窮的黨，還是不會做太花錢的事。

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