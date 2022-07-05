米老鼠版權快過期！迪士尼恐在2024年失去米奇、米妮獨家版權

▲迪士尼恐將於2024年失去米奇、米妮的獨家版權。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

迪士尼的經典招牌人物米奇與米妮是許多大小朋友心中的回憶，然而隨著這2個角色問世近95年，版權年限也即將於2024年到期，屆時迪士尼恐將失去米奇、米妮的獨家版權，也就是說，其他人也能夠使用這2個鼎鼎有名的卡通人物來進行創作。事實上，版權剛到期的小熊維尼已經被惡搞翻拍成恐怖電影，預計7月22日上映，因此也讓人擔憂，一旦米奇版權解禁，恐怕又會有人動起歪腦筋。

根據《衛報》報導，華特迪士尼的代表角色米奇1928年首次出現在有聲黑白卡通片《汽船威利號》（Steamboat Willie）中，不過根據美國法律規定，迪士尼將於米老鼠問世後95年、也就是2024年失去第一個米老鼠的獨家版權。

The first episode of the Mickey Mouse shorts aired on Disney 9 years ago today. These shorts pay homage to the animation and storytelling of the Mickey Mouse characters dating back to the 1920s and '30s. Watch all five seasons of the Mickey Mouse shorts streaming on Disney+. pic.twitter.com/31BSUPJtQ7 — Mercury Filmworks (@mercuryfilmwrks) June 28, 2022

在這95年來，米老鼠的外貌和個性曾出現多次的轉變。早期的米奇頑皮且淘氣，有一個又尖又長的鼻子、一雙黑色的眼睛，並搭配著小小的身體、細長的腿以及長長的尾巴。儘管初代米奇的獨家版權即將到期，但加州大學洛杉磯分校法學院紀錄片法律診所（為法學院課程之一）副主任、資深媒體律師梅耶達（Daniel Mayeda）表示，迪士尼仍將擁有在後續電影或是藝術作品中出現的各代米奇的版權，直到滿95年的期限。

梅耶達提到，初代米老鼠的版權預計於2024年開放，屆時所有人都可以使用初代米老鼠創作自己的故事，儘管這會讓人聯想到迪士尼。

小熊維尼的獨家版權已經在2022年1月到期，在此之後有多個廣告開始在使用這個角色。然而令人擔憂的是，沃特菲爾德（Rhys Frake-Waterfield）在自編自導的恐怖電影《小熊維尼：血與蜜》中，使用小熊維尼這個角色，劇情講述小熊維尼與小豬被上了大學的羅賓拋棄後，開始展開的人肉殺戮戰，電影將於7月22日上映。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》