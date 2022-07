米老鼠版權快過期！迪士尼恐在2024年失去米奇、米妮獨家版權

▲迪士尼恐將於2024年失去米奇、米妮的獨家版權。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

迪士尼的經典招牌人物米奇與米妮是許多大小朋友心中的回憶,然而隨著這2個角色問世近95年,版權年限也即將於2024年到期,屆時迪士尼恐將失去米奇、米妮的獨家版權,也就是說,其他人也能夠使用這2個鼎鼎有名的卡通人物來進行創作。事實上,版權剛到期的小熊維尼已經被惡搞翻拍成恐怖電影,預計7月22日上映,因此也讓人擔憂,一旦米奇版權解禁,恐怕又會有人動起歪腦筋。

根據《衛報》報導,華特迪士尼的代表角色米奇1928年首次出現在有聲黑白卡通片《汽船威利號》(Steamboat Willie)中,不過根據美國法律規定,迪士尼將於米老鼠問世後95年、也就是2024年失去第一個米老鼠的獨家版權。

