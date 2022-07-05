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米老鼠版權快過期！迪士尼恐在2024年失去米奇、米妮獨家版權

▲▼迪士尼,迪士尼樂園,米奇,米妮。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪士尼恐將於2024年失去米奇、米妮的獨家版權。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

迪士尼的經典招牌人物米奇與米妮是許多大小朋友心中的回憶，然而隨著這2個角色問世近95年，版權年限也即將於2024年到期，屆時迪士尼恐將失去米奇、米妮的獨家版權，也就是說，其他人也能夠使用這2個鼎鼎有名的卡通人物來進行創作。事實上，版權剛到期的小熊維尼已經被惡搞翻拍成恐怖電影，預計7月22日上映，因此也讓人擔憂，一旦米奇版權解禁，恐怕又會有人動起歪腦筋。

根據《衛報》報導，華特迪士尼的代表角色米奇1928年首次出現在有聲黑白卡通片《汽船威利號》（Steamboat Willie）中，不過根據美國法律規定，迪士尼將於米老鼠問世後95年、也就是2024年失去第一個米老鼠的獨家版權。

在這95年來，米老鼠的外貌和個性曾出現多次的轉變。早期的米奇頑皮且淘氣，有一個又尖又長的鼻子、一雙黑色的眼睛，並搭配著小小的身體、細長的腿以及長長的尾巴。儘管初代米奇的獨家版權即將到期，但加州大學洛杉磯分校法學院紀錄片法律診所（為法學院課程之一）副主任、資深媒體律師梅耶達（Daniel Mayeda）表示，迪士尼仍將擁有在後續電影或是藝術作品中出現的各代米奇的版權，直到滿95年的期限。

梅耶達提到，初代米老鼠的版權預計於2024年開放，屆時所有人都可以使用初代米老鼠創作自己的故事，儘管這會讓人聯想到迪士尼。

小熊維尼的獨家版權已經在2022年1月到期，在此之後有多個廣告開始在使用這個角色。然而令人擔憂的是，沃特菲爾德（Rhys Frake-Waterfield）在自編自導的恐怖電影《小熊維尼：血與蜜》中，使用小熊維尼這個角色，劇情講述小熊維尼與小豬被上了大學的羅賓拋棄後，開始展開的人肉殺戮戰，電影將於7月22日上映。

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