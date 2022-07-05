芝加哥國慶槍擊案槍手落網！　全美今年已爆308起大規模槍擊

記者張靖榕／綜合外電報導

美國芝加哥高地公園（Highland Park）國慶日當天爆發槍擊案，釀至少6死26傷；多個執法單位在案發後協同合作進行追捕，在確認槍手身分為克里默三世（Robert E. Crimo III）幾小時內，已將他逮捕歸案。截至4日為止，美國今年已發生308起大規模槍擊案件。

▲克里默三世冷血對人群開槍。（圖／路透）

綜合外電報導，22歲槍手克里默現已遭到警方逮捕。警方指出克里默開槍至少殺害6人，另外約26人受傷，但在逮捕犯人後尚未公開更多資訊，進一步調查進行中。

北岸大學健康系統醫療主任珀（Brigham Temple）指出，26名被送往高地公園醫院的傷者，年齡範圍之大從8歲到85歲都有。

天珀表示傷者當中25人確實因中彈被送往醫院，4或5名為兒童，其中19人傷勢較輕微，接受治療後已出院返家，另外2名病人則被送往伊凡斯頓（Evanston）醫院。本起大規模槍擊案再次震驚美國社會，並成為美國今年第308起大規模槍擊案。

高地公園國慶遊行因疫情曾經暫停2年，今年是疫情後首次舉辦遊行。高地公園警長辦公室副警長柯維里（Christopher Covelli）說，警方研判槍克里默三世應是隨機犯案，在遊行期間躲藏在屋頂窗戶一處隱蔽又保護充足的地點犯案，讓在街頭的警方不論從哪個角度都難以傷害他。

高地公園市長羅特林（Nancy Rotering）宣布取消剩餘國慶活動，並表示人們齊聚慶祝國慶日，卻要為殞落的生命哀悼。