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快訊／朱俐靜抗癌2年過世！　韓國瑜不捨：勇敢的歌聲撫慰無數人心

▲▼朱俐靜專訪。（圖／記者張一中攝）

▲歌手朱俐靜。（圖／資料照）

記者杜冠霖／綜合報導

40歲女歌手朱俐靜驚傳過世，她去年初在發片記者會上，就曾宣布自己在2020年罹患乳癌，而她的官方臉書和IG自已經近3個月都沒更新，如今傳出過世消息，經紀公司也透過朱俐靜臉書發聲明證實：「朱俐靜已經在7月3日平靜地離開了我們。」對此，前高雄市長韓國瑜表示，今天得知消息後感到萬分不捨，她在2018年時曾到高雄獻唱，用甜美高亢的嗓音唱著《我相信》、《存在的力量》，「謝謝朱俐靜曾用如此美麗與勇敢的歌聲撫慰無數人心，祝福妳！」

朱俐靜去年發片時透露自己在2020年被醫生宣佈罹患乳癌，表示是在2020年春天發現，因感覺身體不對勁，體力比較差，覺得需要去醫院檢查，也確認罹患乳癌，她當時表示：「但起初狀況蠻多，也需要藥物治療，現在調整得還不錯，才可以在這邊分享新作品，現在和平共存，定期治療。」

而今傳出過世消息，經紀公司也發聲明表示：「來自俐靜家人的聲明：感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒！」

對於朱俐靜病逝的消息，韓國瑜表示，震驚之虞也感到萬分不捨，她在2018年時曾到高雄獻唱，當時她滿臉笑容，用甜美高亢的嗓音唱著《我相信》、《存在的力量》，為高雄注入滿滿的活力與正面的力量，這樣優秀的一位歌手，如今回到天上去當天使，衷心期盼她能擺脫病魔的糾纏，從此無拘無束的快樂唱歌。

韓國瑜指出，朱俐靜生前一直與乳癌對抗，也經常不吝與大家分享相關資訊，在這裡也想提醒所有好朋友，定期做身體健康檢查、保持規律的飲食與運動、維持良好生活作息。雖然聽起來都是老生常談，但為了能與心愛的人有更多時間相聚，保護好自己、就是讓身邊至親保持快樂的關鍵，「謝謝朱俐靜曾用如此美麗與勇敢的歌聲撫慰無數人心，祝福妳！」

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