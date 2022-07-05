▲根據衛福部2020年統計，我國每天平均約7.3人死於乳癌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者皮心瑀／台北報導

歌手朱俐靜從《超級偶像》出道，2020年罹患乳癌，抗癌2年仍不敵病魔，7月3日逝世，享年40歲。民進黨立委蘇巧慧提醒，早期發現早期治療是降低乳癌死亡風險的關鍵，且衛福部有補助，搭配健康生活，早篩檢早安心。

蘇巧慧說，根據衛福部2020年統計，我國每天平均約7.3人死於乳癌，而每36分鐘就有一名女性罹患乳癌，是女性不可忽視的疾病。造成乳癌的因素有很多，不過，乳癌仍是可以積極預防的，保持健康的生活型態，比如遠離菸酒、飲食均衡、規律運動、避免肥胖等因素都可以降低風險。

蘇巧慧指出，從我國研究來看，雖然乳癌的死亡率為24.6%，然而，只要能早期，也就是在第零期、第一期發現，5年存活率就能達到94%。乳癌發生高峰約在45-69歲之間，因此衛生福利部補助：45歲以上至未滿70歲女性，或是40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史的女性，均可接受政府補助的每二年一次乳房X光攝影檢查。

蘇巧慧強調，乳房攝影是目前偵測早期乳癌最有效的檢查，但考量年輕女性乳房組織較為緻密，也可考慮定期接受乳房超音波；此外，或若摸到自己的乳房有硬塊，也要盡早就醫，避免病情惡化。