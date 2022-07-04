府中商圈招募徵選開跑！新北推亮點友善店家　服務、環境雙升級

▲新北「亮點美學店家」及「友善店家」招募及徵選活動開跑。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市近年來積極推動板橋府中美學示範基地計畫，自2020年起即進行「雙軸三廣場環境改善計畫」，今年度更獲得中央補助推動府中商圈街區營造計畫，近期推動「亮點美學店家」及「友善店家」招募及徵選，盼塑造優質的服務品質及遊逛環境，徵件至7月27日，歡迎店家踴躍報名。

經發局長何怡明指出，府中商圈的Logo象徵如火車頭帶領新舊交織，府中商圈原為舊板橋車站，周遭匯集了板橋慈惠宮、板橋接雲寺、林本源園邸等富有歷史文化底蘊的建築物；且位於板橋的重要交通樞紐地帶，聚集流行時尚、潮流、美食等優質店家。

▲府中商圈位於板橋的重要交通樞紐地帶，聚集流行時尚、潮流、美食等優質店家。

何怡明表示，該區域融合新舊文化，串聯歷史、現代、流行、時尚等豐富的元素，發展為極具特色的複合式商圈。為了能夠有效吸引民眾駐足、消費，並提供友善逛街環境，推出「亮點美學店家」及「友善店家」徵選活動，藉由推廣服務、設施、環境美化以及特色的優質店家。

「亮點美學店家」徵選活動，預計募集30家具有在地特色、獨特性以及環境美化等店家，並邀請專業評審針對參賽店家的產品、文化、環境、服務四大面向進行評分，同時開放民眾網路票選，最高可獲得6萬元獎金、總獎金高達25萬元。「友善店家」將以提升服務品質為首要目標，並著重在「語言友善」、「科技友善」、「多元友善」、「環境友善」、「入店友善」5大類、20項友善服務項目。

▲新北市近年來積極推動板橋府中美學示範基地計畫。

經發局表示，透過店家提供友善服務，提升遊逛品質，刺激消費者進入商圈及店家消費的意願，達到促進府中商圈整體經濟發展的主要目標，並將成效進一步推廣普及至新北市各商圈。更多有關友善店家輔導以及亮點美學店家徵選的活動內容請上「府中商圈街區營造」網站查詢。

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