朱俐靜乳癌病逝！10大危險因子曝　兩種人早點篩「死亡風險降41%」

▲歌手朱俐靜驚傳癌逝。（圖／翻攝自Facebook／朱俐靜）

記者張乃文、李佳蓉／綜合報導

歌手朱俐靜去年初罹患乳癌後，努力接受治療且維持工作，但今日傳出她不幸逝世。根據衛福部資料顯示，110年十大癌症死因中，女性乳癌排名第四，統計有2,913名女性死於乳癌。國健署提醒，乳房X光攝影檢查是目前國際實證研究最有效的篩檢工具，除了10大危險因子要留意外，具有乳癌家族史的人也最好早一點定期接受檢查。



乳癌的危險因子包含具家族史（一等親中有小於50歲者罹患乳癌）、初經早於11歲、54歲後停經、未曾生育或35歲後才生第1胎、未曾哺乳、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌；後天危險因子則包含抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等。

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對於乳癌篩檢，國健署也提醒，國際上最具醫學實證也最有效的工具是「X光攝影」，可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌；根據我國實證研究，大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。

國健署建議，45歲以上至未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女每2年1次乳房X光攝影檢查。

▲肥胖也是乳癌的危險因子之一。（示意圖／達志影像）

研究顯示，體位過重及肥胖者有較高乳癌罹患風險，當婦女身體BMI大於25，罹乳癌風險會增加17%，BMI大於30，罹患乳癌風險則增加37％；缺乏身體活動者亦有較高罹癌風險；有規律運動習慣的女性，其罹患乳癌的機率比不愛運動者降低20～40%。

癌症關懷基金會營養師柯曉彤提醒，受飲食西化、工作壓力大等因素影響，高油高糖高鹽飲食充斥於生活中，靠吃舒壓、無肉不歡等狀況普遍，若長期飲食不忌口加上缺乏運動，肥胖必定會伴隨發生，造成體內脂肪堆積、身體慢性發炎，久而久之，三高疾病隨之而來，更可能誘發乳癌發生。

▲「110年十大癌症死因」女性乳癌位居第四。（圖／衛福部提供）