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朱俐靜40歲癌逝！醫建議35歲以上每年乳房超音波　早發現年輕乳癌

▲朱俐靜專訪。（圖／記者林世文攝）

▲朱俐靜罹患乳癌過世。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

藝人朱俐靜3日因病過世，享年40歲，朱俐靜早在2020年曾被診斷出罹患乳癌。醫師建議，35歲以上女性可透過每年在固定醫院進行乳房超音波，以利早發現年輕乳癌，早期治療。

依據衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，乳癌是台灣婦女發生率第1的癌症，發生高峰約在45至69歲之間，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，超過2000名婦女死於乳癌，相當於每天約31名婦女被診斷罹患乳癌、6名婦女因乳癌而失去寶貴性命。

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台北市立萬芳醫院乳房外科主任張渭文今天晚間告訴中央社記者，不論是否有家族史，建議35歲以上女性可透過每年乳房超音波，檢查是否有鈣化發生，不一定要跑到醫學中心，住家附近的地區、區域醫院即可檢查，重點是定期在固定醫院檢查，才能更有利追蹤變化，不建議一直換醫院檢查。

張渭文提到，乳房超音波無輻射線，不會產生疼痛，很小病灶可被發現，再加上東方女性乳腺緻密，尤其45歲以下的女性，不見得都適合乳房X光尋找鈣化點，但乳房超音波及乳房X光攝影仍是不能互相取代，應是互補關係，不妨在3至5年穿插乳房攝影檢查，可避免超音波漏掉的鈣化點。

張渭文指出，乳癌只要早期發現，第一期的5年存活率可高達9成7以上，提醒35歲以上女性每年乳房超音波，早發現年輕乳癌。除定期篩檢，肥胖、酗酒、不必要的女性荷爾蒙補充是乳癌危險因子，建議避免熬夜，維持運動習慣，切勿為了美容，在未與醫師諮詢，就隨意補充荷爾蒙，降低乳癌風險。

目前國際上最具醫學實證，可以有效提早發現並改善預後的乳癌篩檢方法是乳房X光攝影，乳房X光攝影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，發現無症狀的0期乳癌。研究顯示，50歲以上婦女每1至3年接受1次乳房X光攝影檢查，可降低乳癌死亡率2至3成。

鑒於45至69歲婦女是台灣婦女罹患乳癌的高峰，因此，國健署提供45至69歲及40至44歲具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，建議婦女朋友應定期接受檢查，以降低乳癌對生命的威脅。

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