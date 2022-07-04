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血腥畫面曝光！老婦遭鯊魚咬斷手腳　奮力游上岸仍喪命

記者羅翊宬／綜合報導

近年來，埃及紅海地區其實較少發生鯊魚襲擊事件，不過最近卻流傳一段影片，奧地利籍婦女遭鯊魚啃斷手腳後，仍奮力往岸上游，此時鮮血像染缸似的擴散至整片海域，血肉模糊的景象令岸上遊客頓時嚇到驚聲尖叫。事後婦女仍不幸身亡，同地點甚至還有另一名婦女遭鯊魚襲擊喪命。

根據《National World》，最近YouTube等社群影音平台流傳一段驚險影片，據傳是本月1日當天一名奧地利籍女遊客逃生的畫面，事發地點為埃及東部紅海沿岸渡假城市洪嘉達（Hurghada），該名68歲的老婦在洪嘉達海域游泳時不幸遇上一隻鯊魚，導致她提早到達人生的終點。

影片中顯示，正當她放鬆心情享受如此平靜且清澈的紅海時，未料卻遇上一隻守株待兔、齜牙裂嘴的尖吻鯖鯊（Mako shark），該隻鯊魚在離海岸較近的地方襲擊這名老婦，撕扯、咬斷老婦的一條腿和一隻手臂，此時周圍的海水瞬間被染成鮮紅色，海面上也傳來陣陣的肉味與血腥味，碼頭上的其他遊客嚇到根本不敢下水救援。

▲▼埃及紅海渡假城市洪嘉達的薩赫爾哈希什海岸，常有遊客浮潛、做日光浴。（圖／路透社）

▲▼埃及紅海渡假城市洪嘉達的薩赫爾哈希什海岸，常有遊客浮潛、做日光浴。（圖／路透社）

▲▼埃及紅海渡假城市洪嘉達的薩赫爾哈希什海岸，常有遊客浮潛、做日光浴。（圖／路透社）

其他待在岸上的遊客只好向老婦丟擲一個漂浮裝備，目前還不清楚老婦最後是如何上岸的。不過，奄奄一息的老婦雖然旋即被送往洪嘉達尼羅私立醫院搶救，最後仍因傷勢過重而回天乏術。

當地時間3日，又有報導傳出第2名因遭鯊魚襲擊喪命的遊客，死者為一名40多歲的羅馬尼亞籍女遊客，兩起事件都發生在洪嘉達的薩赫爾哈希什海岸（the coast of Sahl Hasheesh）附近，兩地相距不到600公尺。

連續兩起悲劇發生後，埃及紅海省省長決定將該段海岸線暫時關閉3天。一名不願具名的埃及官員痛心證實，奧地利籍婦女的確魂斷鯊魚齒下。

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