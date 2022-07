頓巴斯75%淪陷！烏軍在南部發動反攻　俄軍基地「轟到停止運作」

▲ 利西昌斯克已完全被俄軍攻佔。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏俄戰爭進入第131天,烏克蘭總統澤倫斯基3日證實,盧甘斯克州重要城巿利西昌斯克(Lysychansk)已經落入俄軍掌控,俄羅斯相當於拿下烏東頓巴斯地區75%的控制權。但在已淪陷的南部梅利托波爾市(Melitopol),烏軍持續向俄國軍事基地發動反攻,導致基地停止運作。

根據《衛報》,俄國國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)3日向總統普丁報告,俄軍已經完全控制利西昌斯克和附近幾個烏軍據點。烏軍當晚也坦承,被迫從利西昌斯克撤出,否則將導致致命後果,「為保護烏克蘭守軍的性命,我們做出撤軍的決定。」澤倫斯基當天稍早否認失守,宣稱烏軍尚在利西昌斯克郊區奮戰,但晚間證實該市已經淪陷,並誓言將重新奪回。

佔領利西昌斯克代表俄軍實際上已經完全拿下盧甘斯克及頓內茨克一半以上地區,相當於取得頓巴斯地區75%控制權。英國智庫戰爭研究所(Institute for The Study of War)則分析,烏軍可能是故意先撤出利西昌斯克,以避免遭受砲擊。

烏軍上月也以損失慘重為由,宣布撤出利西昌斯克北部的北頓內茨克。澤倫斯基的顧問波多里亞克(Mykhailo Podolyak)當時透露,烏軍每天有100至200名士兵死亡。

另一方面,烏軍3日在南部城市梅利托波爾發動反攻。梅利托波爾目前由俄軍佔領,過去擔任市長的費德洛夫(Ivan Fedorov)聲稱,烏軍對一座被佔領的俄軍後勤基地發動30次攻擊,導致該基地停止運作,其他反攻行動也導致一輛載有彈藥的俄軍裝甲列車在該市附近脫軌。

費德洛夫說明,這座基地在俄軍2月底侵烏隔天就遭到佔領,俄軍在此存放重型武器彈藥。俄國官員則證實,梅利托波爾遭到空襲,但未具體說明被擊中的地點。

