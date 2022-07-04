周杰倫未發行新專輯5.8分？　粉絲怒「哪來差評」豆瓣急關評分

記者任以芳／綜合報導

天王周杰倫將於7月15日推出第15張個人專輯《最偉大的作品》。近期，大陸粉絲發現新專輯還未發行，大陸知名社交平台豆瓣音樂已經開分，周杰倫的新專輯只有5.8分，不少人只給了一星，還有不少差評。音樂都還沒聽到哪來的評分？豆瓣「蹭流量」的操作引起爭議，經過周董粉絲抗議後，豆瓣緊急關閉評分功能。

周杰倫新專輯《最偉大的作品》官宣將於7月6日中午12點首播。為了讓粉絲知道最新進度，之前釋出《周杰倫2022年專輯前導·巴黎創作紀錄片》，不到十天已經超過上百萬點閱率。但紀錄片內容只是實拍周董與團隊一行人在巴黎舊貨市場，為新專輯採購道具和衣服，沒有透露任何關於新專輯的音樂風格，更不可能有外洩說法。

▲周杰倫未發行新專輯得5.8分 。（圖／翻攝 豆瓣）

綜合陸媒報指出，近期不少周董粉絲發現豆瓣音樂評分，周杰倫《最偉大的作品》頁面已經開分，網友根本沒聽過音樂直接打分，新專輯的開分一開始是5.3、5.8分，後續升至7.5分。

報導指出，之前評論區留言更誇張，有網友吐槽新專輯「難聽」，還有人給一星；也有網友認為一般般，甚至有些失望；還有網友吐槽天王江郎才盡，應該將專輯名改為《最自大的作品》更合適。

針對上述毫無根據的留言和打分，讓周董粉絲十分惱火，因為新專輯根本還沒發行，怎能憑空下斷言。據了解，之前大陸曾經網傳周杰倫新歌的demo遭外洩，不少網友聽過後開始瘋傳。

▲大陸網路歌手發聲明澄清自己也是受害者 。（圖／翻攝 豆瓣）

隨後有網友扮柯南找出源頭，發現播放音源時出現「mine葉湘倫」關鍵字，上網一查，是在大陸B站認證過的音樂博主，擅長周杰倫風格的up主，疑似唱歌音源被誤會是周董新專輯。事後，「mine葉湘倫」也回應，「請大家切勿信謠傳謠，請勿上當受騙」。

對於上述事情，不少周董粉絲在豆瓣官微要求給一個說法，但豆瓣尚未對此進行回應。目前，豆瓣音樂《最偉大的作品》已經把之前的評分和評論已全部「清除歸零」。