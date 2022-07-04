　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳淑珍確診後只剩32kg！阿扁哀求上蒼　陳致中心疼PO照網看哭了

▲▼吳淑珍確診近況曝光。（圖／翻攝陳水扁臉書）

▲吳淑珍確診近況曝光。（圖／翻攝陳水扁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

前總統夫人吳淑珍6月10日PCR確診新冠肺炎，不但發燒，還會癱軟昏倒，血氧濃度也掉到只剩91、92，而今體重更只剩32公斤，讓前總統陳水扁忍不住擔心，直言「只能祈願上蒼保佑」。陳水扁兒子、高雄市議員陳致中也心疼PO出爸爸照顧媽媽的照片表示，無論生病無論困境，老夫老妻不離不棄。

日前因新冠肺炎確診住院的扁嫂，經高長量體重只剩32公斤。陳水扁發文指出，由於回診抽血檢查需要，擔心那麼瘦怎堪抽太多的血？果不其然抽完血就昏倒了，不但量不到血壓，血氧濃度也顯示不出來，這已經是吳淑珍生活的日常，「阿扁除了全心全力照護，也只能祈願上蒼保佑了！」

▲▼吳淑珍確診後只剩32kg！阿扁哀求上蒼，陳致中心疼PO照網看哭了。（圖／翻攝陳致中FB粉絲專頁）

▲吳淑珍確診後只剩32kg！陳致中心疼PO照「無論生病無論困境，老夫老妻不離不棄」。（圖／翻攝陳致中FB粉絲專頁）

兒子陳致中今也心疼PO出父母照片表示，「無論生病無論困境，老夫老妻不離不棄」，這畫面引來許多網友紛紛留言表示，「好感動，溫馨哦⋯⋯加油」、「不離不棄的夫妻，最忠實的丈夫」、「少年夫妻老來伴，祝福扁夫人身體早日恢復健康」、「這就是我們台灣長輩，最難得的美德」。而他之前在吳淑珍出院時就曾表示，媽媽染疫元氣大傷，需要很長時間療養。

事實上，吳淑珍出現發燒、咳嗽後，6月10日確診新冠肺炎，雖是輕症，但因脊髓損傷抵抗力較差，且身體狀況不許可施打疫苗，染疫後依據醫生開得處方箋用藥，副作用讓她全身無力，另外染疫症狀還有嗜睡、拉肚子、沒有食慾，血氧濃度更掉到92、91，加上她胸部以下下半身癱瘓，因腹肌沒辦法使力，有痰也咳不出來，一度住院。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／午後雷雨區擴大！　17縣市大雨特報
快訊／台中東區嚴重車禍！單車男遭撞飛「無生命跡象」
快訊／59萬劑兒童BNT抵台！　今年採購份數全數到貨
快訊／BA.4、BA.5暴增112例！　國內累計238例
快訊／中重症+167！2兒童加護救治中　3歲童併發MIS-C
快訊／本土23045「新北最多」！　各縣市分佈曝
快訊／1歲女童「嘴唇發紫、高燒抽搐」發病4天死亡！
快訊／病例、死亡數下降！今增69死　本土+23045
LIVE／幼兒莫德納何時到貨開打　指揮中心最新說明
桃園8歲女打BNT驟逝解剖　父悲訴「找出真相」
「謝謝你小戴！」　依瑟儂奪冠喊話好友了
快訊／台積電跌收440新低價！　台股下挫126點
失控片！「保時捷911」撞爆地檢署圍牆　車頭全毀
青青金主涉吸血20億！「兇版李毓芬」踢爆攻心話術

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

曝林智堅「找工作半年」時間序　國民黨：不要出軌男當市長

玉山艦最快9月交艦　可配置海劍二防空飛彈、方陣快砲

九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

吳淑珍確診後只剩32kg！阿扁哀求上蒼　陳致中心疼PO照網看哭了

傳陳時中心灰意冷不想選北市　民進黨團稱「他不是會放話的人」

邊境管制不鬆綁！　蘇貞昌給理由：境外移入持續檢出二變異株

屏東發雙主菜便當遭酸　柯文哲稱民眾黨「窮」：不做太花錢的事

盼宋楚瑜助選黃珊珊　柯文哲：那當然是最好

18歲以下性侵案例佔全國近6成　人權會啟動系統性訪查研究

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

曝林智堅「找工作半年」時間序　國民黨：不要出軌男當市長

玉山艦最快9月交艦　可配置海劍二防空飛彈、方陣快砲

九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

吳淑珍確診後只剩32kg！阿扁哀求上蒼　陳致中心疼PO照網看哭了

傳陳時中心灰意冷不想選北市　民進黨團稱「他不是會放話的人」

邊境管制不鬆綁！　蘇貞昌給理由：境外移入持續檢出二變異株

屏東發雙主菜便當遭酸　柯文哲稱民眾黨「窮」：不做太花錢的事

盼宋楚瑜助選黃珊珊　柯文哲：那當然是最好

18歲以下性侵案例佔全國近6成　人權會啟動系統性訪查研究

快訊／台南安定工廠傳火警　鐵皮建物資源回收區起火

大陸10省市再爆疫情！安徽8天狂飆858例　下令3天內社會面清零

快訊／真「南」人回家　李漢昇加盟台鋼獵鷹

「養女」發現身世：怕妳拋棄我　女星淚崩吐當媽難處

石牌燒炭屋「附債務人遺物」　法拍每坪39萬恐難拍出

BA.4、BA.5境外暴增！　莊人祥：每週入境2.5萬人暫不放寬

國立外文系畢領28K！她慘輸爬電杆堂弟...崩潰：我學歷比較高欸

國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

台積電第1年就有200萬年薪　離職率卻高達17.6%！工程師揭崩潰日常

【廣編】台北轉運站《子彈列車》巨幕　網驚呼：布萊德彼特來台灣？

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

政治熱門新聞

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

吳淑珍只剩32公斤　陳水扁曝妻現況：祈願上蒼保佑

邊境管制不鬆綁　蘇貞昌：境外移入持續檢出二變異株

柯志恩遭酸學術不倫　994字轟網軍

幕後／綠營雙北擬改推「陳時中＋陳建仁」

拔樁成功？林智堅出席林氏宗親會　藍議員參選人倒戈喊「凍蒜」

曾「已讀不回」林佳龍？　陳時中澄清：他打到我以前的電話

「翁達瑞」被告定了！柯志恩：選舉不是踐踏別人成就自己

空軍學官「校內低速駕車撞牆」釀1人骨折

快訊／成功嶺替代役256人群聚感染　4日結訓典禮取消

陳建仁不想選北市？　媒體人爆：收入損失很巨大

蔡易餘要求批踢踢帳號管理　避免影響選舉

陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

芒果在澳門確診　他氣炸：要不要送去隔離

更多熱門

相關新聞

吳淑珍只剩32公斤　陳水扁曝妻現況：祈願上蒼保佑

吳淑珍只剩32公斤　陳水扁曝妻現況：祈願上蒼保佑

前總統陳水扁5月快篩陽性，透過視訊就診已康復，但妻子吳淑珍隨後PCR確診，不但發燒，還會癱軟昏倒，血氧濃度也掉到只剩91、92，而今體重更只剩32公斤，讓陳水扁忍不住擔心，直言「只能祈願上蒼保佑」。

陳水扁替周春米喊冤　初選被質疑藍底是因為「他」

陳水扁替周春米喊冤　初選被質疑藍底是因為「他」

周春米上《有夢上水》　陳水扁以台北經驗勉勵

周春米上《有夢上水》　陳水扁以台北經驗勉勵

快訊／吳淑珍今出院　陳致中：「元氣大傷」需長時間療養

快訊／吳淑珍今出院　陳致中：「元氣大傷」需長時間療養

陳水扁曝吳淑珍出現幻覺、精神恍惚

陳水扁曝吳淑珍出現幻覺、精神恍惚

關鍵字：

陳致中陳水扁吳淑珍

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面