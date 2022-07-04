吳淑珍確診後只剩32kg！阿扁哀求上蒼　陳致中心疼PO照網看哭了

▲吳淑珍確診近況曝光。（圖／翻攝陳水扁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

前總統夫人吳淑珍6月10日PCR確診新冠肺炎，不但發燒，還會癱軟昏倒，血氧濃度也掉到只剩91、92，而今體重更只剩32公斤，讓前總統陳水扁忍不住擔心，直言「只能祈願上蒼保佑」。陳水扁兒子、高雄市議員陳致中也心疼PO出爸爸照顧媽媽的照片表示，無論生病無論困境，老夫老妻不離不棄。

日前因新冠肺炎確診住院的扁嫂，經高長量體重只剩32公斤。陳水扁發文指出，由於回診抽血檢查需要，擔心那麼瘦怎堪抽太多的血？果不其然抽完血就昏倒了，不但量不到血壓，血氧濃度也顯示不出來，這已經是吳淑珍生活的日常，「阿扁除了全心全力照護，也只能祈願上蒼保佑了！」

▲吳淑珍確診後只剩32kg！陳致中心疼PO照「無論生病無論困境，老夫老妻不離不棄」。（圖／翻攝陳致中FB粉絲專頁）

兒子陳致中今也心疼PO出父母照片表示，「無論生病無論困境，老夫老妻不離不棄」，這畫面引來許多網友紛紛留言表示，「好感動，溫馨哦⋯⋯加油」、「不離不棄的夫妻，最忠實的丈夫」、「少年夫妻老來伴，祝福扁夫人身體早日恢復健康」、「這就是我們台灣長輩，最難得的美德」。而他之前在吳淑珍出院時就曾表示，媽媽染疫元氣大傷，需要很長時間療養。

事實上，吳淑珍出現發燒、咳嗽後，6月10日確診新冠肺炎，雖是輕症，但因脊髓損傷抵抗力較差，且身體狀況不許可施打疫苗，染疫後依據醫生開得處方箋用藥，副作用讓她全身無力，另外染疫症狀還有嗜睡、拉肚子、沒有食慾，血氧濃度更掉到92、91，加上她胸部以下下半身癱瘓，因腹肌沒辦法使力，有痰也咳不出來，一度住院。