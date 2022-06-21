陳水扁曝吳淑珍出現幻覺、精神恍惚　「多項指數不正常」仍無法出院





▲陳水扁21日PO吳淑珍住院狀況。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者蘇晏男／台北報導

前第一夫人吳淑珍日前確診入住高雄長庚醫院，一度傳出風中殘燭，但上週病況好轉，讓前總統陳水扁原以為可在這兩天可出院。然而，陳水扁今（21日）透露，吳淑珍雖已解隔，但目前有幻覺、精神恍惚、沒辦法久坐輪椅等症狀，因此主治醫師通知要再做幾天的檢查，無法出院。陳水扁說，「所謂常新冠的染疫後遺症真不可輕忽！」

陳水扁18日才對外表示吳淑珍病症明顯改善，有望隔周可以出院，但陳21日又透過臉書說，原本以為這周一、周二吳淑珍可以出院，但主治醫師通知再給她幾天；只是好消息是吳淑珍20日解隔，並轉往普通病房進行其他必要檢查，而遵守防疫規定，家屬仍不能探病。。

對於吳淑珍現況，陳水扁進一步透露，由於吳多項指數檢查不正常，還要安排心腹超音波與胸腔CT檢查；另外吳淑珍受染易影響而有幻覺精神恍惚，離開病床坐上輪椅因疲累沒辦法久坐；此外主治醫師發現吳淑珍講話時，血氧濃度會掉，再加上慢性病用藥可能要重新調整，因此很難期待這一、二天可以出院。

陳水扁說，為迎接吳淑珍回家，家裡臥床將換成醫院病床，方便坐起來，且更需要一台自己專用的氧氣機。陳水扁表示，「所謂常新冠的染疫後遺症真不可輕忽！」