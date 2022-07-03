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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周春米上《有夢上水》受訪　陳水扁以台北經驗勉勵

▲周春米接受陳水扁訪問 。（圖／周春米服務團隊提供，下同）

▲周春米接受陳水扁訪問 。（圖／周春米服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長候選人周春米今日（3）日，登台《有夢上水》，接受陳水扁前總統訪問，暢談政治啟蒙與從政之路。

▲周春米接受陳水扁訪問 。（圖／周春米服務團隊提供，下同）

▲周春米接受陳水扁訪問 。（圖／周春米服務團隊提供，下同）

周春米表示，成長過程中受到許多黨外前輩的啟蒙。而陳水扁前總統活躍於那個風起雲湧的年代，歷經美麗島辯護律師、蓬萊島案、民意代表、市長，最後完成第一次政黨輪替擔任總統，是所有民進黨人眼中的民主先驅。

她說，自己即將參選屏東縣長，能向陳水扁前總統請益意義非凡。過去陳水扁前總統擔任台北市長時，創下8成市民滿意度，也是「綠色執政，品質保證」的最佳印證，陳總統分享寶貴的施政經驗，受益良多。

陳水扁則在節目中向周春米勉勵，當初自己在競選台北市長時，也是經歷過初選的洗禮。過程雖然激烈，但也學習到很多，如果沒有初選的經驗，可能就不會有後來的「阿扁市長」，相信周春米也能越戰越勇。

而節目上不免也談到，周春米過去從政背景是否真如外界所說是「藍底」等話題。面對陳水扁前總統的犀利提問，周春米則笑稱，陳前總統果然是寶刀未老。但也知道陳前總統的鞭策是「苦口良藥」，是替自己一一拆解應對這些質疑，也希望未來有更多機會向民主前輩請益。

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