北市疫情募款4.45億用光！她曝花去哪　「公務預算最高還佔用捐款！」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市因應嚴峻疫情，去年5月23日啟動線上專戶向民間募款共同抗議，總計募得4.45億元，但北市議員游淑慧發現，不到一年這筆捐款已經用完，不足額607萬元還以SARS捐款支應。亡者慰問金也只發到5月31日，其中有近3000萬預算應該用公務支出而非占用民間募款，游批評，北市編了超過1700億的公務預算全台最高，「難道防疫相關的經費會沒錢支出嗎？要跑來佔用民間捐款。」

台北市自110年5月23日至7月12日止發起勸募，捐款用途為「COVID-19疫情防疫及照顧服務」，短短不到兩個月就累計入帳4.45億元，這些都是市民的善心。扣除指定捐款後，台北市政府可支用金額計3.44億元，結果至111年4月底止，不到一年這筆捐款已經用完，不足額607萬元還以SARS捐款支應。

游淑慧表示，這兩年自己不斷在關注和質詢有關covid-19民間捐款的使用用途。就是因為害怕市府亂花，讓真正有需要的人，反而得不到幫助，例如確診過世民眾之家屬慰問金。

對於確診過世民眾慰問金，游淑慧表示，6月上旬我接到陳情，家屬反應已經領不到這筆慰問金，原因是捐款花光了。社會局一開始框列了4000萬，也就是預計400名確診過世的家屬慰問金，後來因為疫情嚴重再次追加3000萬，達7000萬。可是至111年5月31日，就有710位設籍本市確診亡者，已超出700人、7,000萬額度，所以最後社會局決定只發放至111年5月31日前之亡者。

對此，游淑慧表示，這讓家屬傻眼並質疑，這樣政策難道是告訴他們，6月1日後的過世者死得太晚嗎？但民間捐款真的不夠用嗎？還是被亂用了？

游淑慧表示，去年審預算的時候，就發現許多局處想來「佔便宜」， 把本來應該公務支出的經費，都跑來申請善款，當時有好幾筆不當提案，都被自己要求剔除。今年再次調閱資料發現狀況一樣，告訴柯文哲善款被亂用的狀況後，柯卻回覆「沒用完很麻煩！」，對此，游批評，自己不明白善款謹慎節約使用，有餘裕那裡麻煩？「把錢花光」成為亂花的理由嗎？

游淑慧也列舉幾項募款用途，包含：

324萬：居家檢疫者心理量測與精神病患就醫感染管制監測服務計畫。游淑慧批評，明明可以用聯醫的預算，卻來申請善款。

2114萬：環南市場強制休市，營業損失補助計畫 。游淑慧指出，這應該用市場處公務預算？還是挪用人民的捐款？

452萬：市府員工執行職務感染嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）發給補償金方案，游淑慧批評，這應該用市政府的人事經費？還是市民的捐款去發？

游淑慧指出，光是這3筆加起來就兩千九百多萬，足夠發放目前所有北市確診亡者的慰問金，還是要建議市政府趕快改正。台北市編了超過1700億的公務預算全台最高，「難道防疫相關的經費會沒錢支出嗎？要跑來佔用民間捐款。請讓善款回歸正當用途，用在該用的地方。」