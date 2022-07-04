李秉穎稱陳時中「仇恨值高」代表有做事　柯文哲：那我事情真的做不少

記者袁茵／台北報導

民進黨籍衛福部長陳時中參選台北市長呼聲高，但也有意角逐的前交通部長林佳龍認為，若推出「仇恨值高」人選，容易促進敵營操作棄保，使台大兒童醫院主治醫師李秉穎稱，會出現仇恨值代表有在做事。對此，台北市長柯文哲回擊，這樣也可以安慰自己，表示他做了不少事。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席「台北市跨境電商產業發展中心」啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊4日上午出席「台北市跨境電商產業發展中心」啟動記者會，針對民進黨雙北市長人選混亂，柯文哲僅回應，「奇怪，民進黨中央的決策，為什麼要來問我？」至於會不會干擾黃珊珊佈局，柯文哲認為「人家要怎麼做，人家早就有想法了，也不會受到外界干擾。」

至於怎麼看待陳時中的仇恨值，被李秉穎稱「仇恨值高代表有做事」？柯文哲表示，「那這樣我也可以安慰我自己。」不然每天上網看起來，「哇⋯都讀不下去！那表示我事情真的做不少。」

而一旁的台北市副市長黃珊珊被問及同樣問題時回應，重點還是做好每天的工作，才是最好的準備，每天談藍綠計算、棄保、合作等，都對市政民生沒有任何意義，他們要做的就是把事情做好，讓市民過好的生活，比什麼都還重要。