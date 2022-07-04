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通膨豬雞肉、雞蛋還在漲！　陳吉仲：飼料價格已到高峰

▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉,本土肉品,豬內臟,萊克多巴胺。（圖／記者李毓康攝）

▲陳吉仲表示，豬肉、白肉雞價格等都在供需合理水準。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

面對通膨壓力，豬肉、雞肉、雞蛋和辣椒等農產品都還在漲，農委會主委陳吉仲今（4日）表示，飼料價格已到高峰，現在畜產品、農糧供需都維持在很好的水準，也會持續爭取相關措施。

陳吉仲今受邀出席2022食育力五星城市頒獎典禮，針對物價上漲指出，去年底到現在對外說明過，受新冠疫情塞港和俄烏戰爭，造成原物料上漲，尤其玉米、黃豆為飼料部分，導致畜產品成本增加，反映市場價格，除畜產品，還有包括蔬果、稻米和雜糧等的農糧，價格都維持在供需很好的水準，畜產品部分，飼料價格已到高峰，相關措施如零關稅、營業歲減免等，會持續爭取。

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只是雞蛋價格原本預期會降卻沒降這麼多，陳吉仲說明，農產品價格都是供需，「沒有調上去下不來，調下去上不來」，星期六才跟蛋農座談，他們反而希望「依照供需資訊，有一個合理價格運作機制」，因農民此訴求，很樂意讓雞蛋價格透過「供需做相關調整」。

陳吉仲提到，後續不只雞蛋，包括豬肉、白肉雞價格等都在供需合理水準，農委會優先責任是確保供需數量，並說今年2、3月有人說台灣5、6月會缺雞肉、雞腿，但到現在還是穩定供給給2300百多萬消費者農漁畜產品，供應量充足。

另外，陳吉仲表示，有一些中低收入戶家庭、消費者受到糧食價格影響，政府有相關措施，農委會也有「零飢餓」政策。

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