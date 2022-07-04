虎爺今天生日　想求財「3禁忌」千萬別犯恐毀財運

▲台南祀典興濟宮的虎爺。（圖／記者林悅攝）



記者隋昊志／綜合報導

民間相傳虎爺是武財神及土地公的坐騎，因此往往會祭拜虎爺求財，今日適逢農曆6月6日虎爺誕辰，想賺大錢千萬別錯過，但拜拜時切記不能誤觸3個禁忌，否則財沒求到反而毀了自己的財運，可就得不償失了。

雖然今日是虎爺的生日，但千萬不能只祭拜虎爺，而是必須先向該間廟宇的主神、財神爺以及配祀的神明請安，以台灣參拜規矩為例，要先從天公爐開始拜，再來才是主神及配祀神明，虎爺的順序通常是放在倒數第一或第二位祭祀，僅僅是單拜其中一位神明，其實是相當不敬的。

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第二、不是每個虎爺都能吃生食，一般來說信眾都會準備生食供奉，像是生肉、生香腸、花枝、魷魚、豆干等物，搭配6顆生雞蛋，以及各式餅乾點心，但某些廟宇的虎爺是不吃生食的，像是知名的北港武德宮，就是不拜葷食，因此建議在不確定的情況下，可以先向廟方詢問是否可用葷食祭祀虎爺。

第三、拜虎爺求錢母時，千萬要注意不能用自己的小錢換虎爺的大錢，而是要用等值的金額去換，否則會被視為是貪心的人。據《橘世代》報導，命理專家楊登嵙指出，虎爺神龕旁往往都會看到一碗有許多硬幣的水，這就是所謂的「錢水」，從水中換得的硬幣，要記得過香爐3圈，之後再收進錢包裡隨身攜帶，等到願望達成後再回到廟中還願。

▼今日是虎爺的生日，但千萬不能只拜虎爺，僅僅單拜其中一位神明，其實相當不敬。（圖／記者林世文攝）

