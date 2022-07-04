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捲台版華爾街之狼吸金2億案　科技老董賣股換鈔重判10年

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲科技公司董座印股票換鈔票，判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

兆良科技董事長羅栩亮，謊稱獲得國際藥廠合作，還找不知情的名醫開記者會，吸金超過2億元，猶如電影華爾街之狼的翻版。某科技公司董座郭光倫假藉與兆良公司虛偽交易，藉此虛偽增資，騙人投資，獲利超過3千萬元。最高法院審理後，將郭男判刑10年定讞。

羅栩亮自2011年7月間在桃園地區以200萬元成立「兆良科技」，由羅男自任董事長。公司1個月後就增資為3000萬元，之後再虛增資本為1億元；而後羅男雖透過關係想代理歐洲商「Chirana集團」的醫療用品，但須龐大資金，羅男無力負擔，遂開始進行吸金。

2014年間羅栩亮在五星級大飯店舉辦說明會並產品發表會，還找來不知情的歐洲某國家駐我國大使前來，並邀請大批記者，營造兆良公司有能力生產高科技醫療器材，並與「Chirana集團」正式合作之假象。不少人紛紛掏錢投資，讓公司短時間內就吸金超過2億元。不過騙局被拆穿後，羅男等人陸續被逮捕歸案，其中羅男已經遭判刑7年定讞。

而檢方查出，「豪倫科技」負責人郭光倫，在2012年11月間與吳姓同夥虛偽增資後，開始對外營造公司預計上市上櫃、前景看好的假象，並透過與兆良科技等公司虛偽交易，藉此詐賣股票得款1億5千餘萬元，郭男因此獲利達到3473萬餘元。

檢方接獲檢舉後，對豪倫科技公司搜索，逮捕郭男，至於吳姓同夥則趁隙逃逸遭到通緝。郭男遭檢方起訴後，一審重判11年半，二審改判有期徒刑10年。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴，全案定讞。

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