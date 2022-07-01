不滿女友吃「回頭草」竟性侵她　女友選擇原諒二審減輕

▲男子因女友吃回頭草，竟性侵她。但女友原諒，二審獲判緩刑。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

黃姓男子與女網友發生性關係成為情侶，不滿她吃「回頭草」還與前任男友藕斷絲連，黃男誘逼她到住處，企圖性侵；女友雖搬出「下體感染」，但仍無法阻止黃男。案發後黃男認罪，女友也原諒他，一審將黃男判刑2年、緩刑5年，緩刑期間內接受法治教育4場次。全案上訴二審後，高院更減輕緩刑的負擔，改判緩刑期間內提供240小時義務勞務、接受20小時法治教育課程。可上訴。

判決指出，黃男2020年4月間透過某網路交友軟體聊天認識女網友，2人發生性關係後交往。不過黃男發現女友仍跟前男友藕斷絲連，雖然表達不滿，但女友仍不理會，甚至不願再與黃男交往。黃男不滿，當年5月初就決定犯案。

黃男先在上午7點多打了多通電話希望見面，女友以疲累為由拒絕；黃男直接殺到女友住家樓下等候，威脅女友說若不見面將找她家人聊天，且女友的筆電充電器放黃男家中，要將女友帶回家拿取。女友只好下樓，到黃男家中。

2人在黃男住處中討論感情狀況，女友坦承無法忘懷前男友，黃男則力勸女友斷絕聯絡、封鎖刪除前男友聊天紀錄，甚至說自己可以「處理」；黃男也動之以情，表達其對女友之情意。但女友心不在黃男身上，聽聞這些話語後，不禁擔心前男友安危。黃男不滿，竟慾火中燒、企圖硬上，女友被壓制之際，搬出「下體感染」為由，企圖澆熄黃男慾火，但黃男不理會，性侵得逞。女友事後報警，黃男遭提起公訴。

法院審理時黃男認罪，女友也選擇原諒黃男，一審法院將黃男判刑判刑2年、緩刑5年，緩刑期間內接受法治教育4場次。案件上訴第二審，高院審理後，女友仍願意原諒，並向法院求情。高院最後仍維持相同刑度、緩刑，並撤銷原本的緩刑負擔，改判判緩刑期間內提供240小時義務勞務、接受20小時法治教育課程。