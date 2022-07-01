　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不想將2歲女交給生父自製安眠藥果醬　害死她母親卻獨活

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女童遭餵食安眠藥果醬，結束生命。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水區陳姓母親因精神狀況不穩，有尋短意圖，也不願將未滿3歲女兒交給生父，竟將平時服用的安眠藥物摻入自製果醬中，餵食女兒服用後燒炭。結果女兒往生但陳女卻獨活。高院30日開庭勘驗屋內影像，但陳女僅表示「不記得那天發生的狀況」。

本案發生於去年4月間，凌晨1時許，陳女將平時所服用的景安寧、FM2等共4種藥物，摻入自製的草莓果醬裡，讓2歲多的女兒吃下，再將燃燒木炭放置主臥廁所內，打算帶著女兒一起走。陳女配偶蘇女返家後，發現2人都躺在床上，將人緊急送醫，但年幼女兒送醫後因窒息而宣告死亡。

檢方依殺人等起訴陳女，法院審理時陳女否認犯罪，她當庭委屈表示自己也吞了百顆藥物，還強調「我希望能跟女兒一起走，一起離開人世。」、「我會想帶女兒離開，是因為我放不下她，我不會丟下女兒」，多次在庭上哽咽落淚。至於女兒的生父張姓男子也多次到庭，並向法官陳述「她（陳女）是預謀殺人，不是她所謂的『過失』。」張男強調，打監護權官司時陳女一再表示雖服用藥物，但不會影響生活起居，因此陳女取得監護權；但案發前一週，陳女利用各種藉口不讓他看女兒，顯然早有預謀要殺害女兒。

一審法院審理後，認定陳女犯下「成年人故意殺害兒童」罪，重判有期徒刑12年。案件上訴二審。

高院30日開庭審理，並勘驗當時屋內的14段錄影影像。而公訴檢察官蒞庭時，認為陳女將小孩子視為物品，想要時就透過訴訟手段將女兒從生父身邊帶走；而自己與蘇女感情出問題後，就擅自剝奪女兒往後的人生。檢方更痛批陳女在燒炭前還餵女兒安眠藥，完全阻絕逃生可能；這代表陳女不肯面對過錯，還以「受害者」自居，犯後態度惡劣。

陳女因在台北女子看守所羈押，本次採遠距視訊庭訊，她對法院播放的影片，竟說「當天的印象有點模糊」、「不記得那天發生的狀況」，最後還懇請法官准許保外醫治。法官未立即裁定，諭知候核辦。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市！　摘口罩「沒人認出」
證交所新舊董事長交接！　卸任董座哽咽逾20秒
爆乳鋼琴YouTuber抱胸破尺度！　「全身都馬賽克」驚慌離
快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨
台積電跌破460「他嗨喊該買了」　網點出1時機：到底要多菜？
快訊／台積電探底！股價跌落至462元、下挫14元　市值12兆
蘋果新品台灣準備開賣！　已過NCC認證
快訊／BMW酒駕獲輕判　他喪妻怒嗆法務部長：是要家屬零容忍嗎
親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

不滿女友吃「回頭草」竟性侵她　女友選擇原諒二審減輕

恩恩爸提國賠求償1元！　怒批新北市府蓋牌：這是你們逼我的

4層樓隔41間房釀中和出租公寓9死案　房東遭判刑定讞

快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨活

快訊／酒駕撞1家「1死3重傷」輕判7年10月　檢方：一定上訴

不想將2歲女交給生父自製安眠藥果醬　害死她母親卻獨活

親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外

快訊／BMW酒駕撞1家4口輕判　被害人怒：是要家屬零容忍嗎？

身障孝女帶母散步昏倒路邊　消防隔空教CPR...熱心路人救醒她

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

JKF女郎華西街拍片遭咆哮　怪男拿椅恐嚇：她瞪我欸

宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

不滿女友吃「回頭草」竟性侵她　女友選擇原諒二審減輕

恩恩爸提國賠求償1元！　怒批新北市府蓋牌：這是你們逼我的

4層樓隔41間房釀中和出租公寓9死案　房東遭判刑定讞

快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨活

快訊／酒駕撞1家「1死3重傷」輕判7年10月　檢方：一定上訴

不想將2歲女交給生父自製安眠藥果醬　害死她母親卻獨活

親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外

快訊／BMW酒駕撞1家4口輕判　被害人怒：是要家屬零容忍嗎？

身障孝女帶母散步昏倒路邊　消防隔空教CPR...熱心路人救醒她

臭豆腐＋蘿蔔湯是標配！台北超狂銅板價宵夜　加辣涮嘴內行才懂吃

長新冠患者「失眠比例高」！染疫康復突現睡眠障礙　恐釀嚴重後果

快訊／4年29.8億台幣超巨約　拓荒者續留新星西蒙斯

宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

猴痘病毒入侵土耳其！蔓延50國狂爆3400病例　WHO：這3種人很危險

陳柏惟爆退黨　基進黨主席：他很早就累了「不會追求個人英雄主義」

車銀優爆進軍好萊塢！　合作「胖艾美」瑞貝爾威爾森…電影故事曝

柯志恩酸韓國瑜！王世堅批自以為幽默　「羽量級又失言已提早出局」

又是通膨惹禍！　勞動基金前5月慘賠2311.1億元

習近平搭「紅旗」車訪港　打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

社會熱門新聞

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

快訊／台鐵區間車碰撞騎士！新竹男噴飛「躺軌道邊」慘死

不爽被分手　男大生性侵小女友遭判刑

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

外送員摔車　消防員救援驚：是我們的餐

兒子幫移砂石車　竟不慎輾斃父親

花40萬買NFT「永恆王」終身免停車費　「撤站」秒傻眼

色男酒後設局　掏出小弟逼同事妻吞吐

台東殭屍傳奇揭密！　墳地挖開「屍體蒸發」

辣網紅兔美染毒！警衣櫃驚見古柯鹼　她下場超慘

即／BMW酒駕撞飛1家4口奪1命　一審結果出爐

醫師娘縱火燒夫判刑定讞　再被控殺兒未遂

黃子洋酒駕撞判7年10個月被害家屬說話了

林益世隱匿財產挨罰800萬　敗訴確定

更多熱門

相關新聞

李永然、劉和鑫／國民法官準備好了嗎

李永然、劉和鑫／國民法官準備好了嗎

即將於2023年上路的《國民法官法》，當初制定目的在於有些法官的判決結果與一般人民的法感情有極大落差，造成人民對司法不信賴。未來施行時，須特別注意避免侵害被告訴訟權。

女童一家墜海慘死！屍體「泡海水」全爛光

女童一家墜海慘死！屍體「泡海水」全爛光

永然高中法律生活營7／1網路報名

永然高中法律生活營7／1網路報名

《法律歸法律？》看懂新聞爭議

《法律歸法律？》看懂新聞爭議

台三線棉被裹屍案　主嫌重判16年

台三線棉被裹屍案　主嫌重判16年

關鍵字：

法律人權生父女兒判刑果醬安眠藥高等法院二審

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

恩恩爸深夜宣布將提國賠！嘆錢不是重點

他公審軍車是特斯拉　反被網洗臉

快訊／台鐵區間車碰撞騎士！新竹男噴飛「躺軌道邊」慘死

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面