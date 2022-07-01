不想將2歲女交給生父自製安眠藥果醬　害死她母親卻獨活

▲女童遭餵食安眠藥果醬，結束生命。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水區陳姓母親因精神狀況不穩，有尋短意圖，也不願將未滿3歲女兒交給生父，竟將平時服用的安眠藥物摻入自製果醬中，餵食女兒服用後燒炭。結果女兒往生但陳女卻獨活。高院30日開庭勘驗屋內影像，但陳女僅表示「不記得那天發生的狀況」。

本案發生於去年4月間，凌晨1時許，陳女將平時所服用的景安寧、FM2等共4種藥物，摻入自製的草莓果醬裡，讓2歲多的女兒吃下，再將燃燒木炭放置主臥廁所內，打算帶著女兒一起走。陳女配偶蘇女返家後，發現2人都躺在床上，將人緊急送醫，但年幼女兒送醫後因窒息而宣告死亡。

檢方依殺人等起訴陳女，法院審理時陳女否認犯罪，她當庭委屈表示自己也吞了百顆藥物，還強調「我希望能跟女兒一起走，一起離開人世。」、「我會想帶女兒離開，是因為我放不下她，我不會丟下女兒」，多次在庭上哽咽落淚。至於女兒的生父張姓男子也多次到庭，並向法官陳述「她（陳女）是預謀殺人，不是她所謂的『過失』。」張男強調，打監護權官司時陳女一再表示雖服用藥物，但不會影響生活起居，因此陳女取得監護權；但案發前一週，陳女利用各種藉口不讓他看女兒，顯然早有預謀要殺害女兒。

一審法院審理後，認定陳女犯下「成年人故意殺害兒童」罪，重判有期徒刑12年。案件上訴二審。

高院30日開庭審理，並勘驗當時屋內的14段錄影影像。而公訴檢察官蒞庭時，認為陳女將小孩子視為物品，想要時就透過訴訟手段將女兒從生父身邊帶走；而自己與蘇女感情出問題後，就擅自剝奪女兒往後的人生。檢方更痛批陳女在燒炭前還餵女兒安眠藥，完全阻絕逃生可能；這代表陳女不肯面對過錯，還以「受害者」自居，犯後態度惡劣。

陳女因在台北女子看守所羈押，本次採遠距視訊庭訊，她對法院播放的影片，竟說「當天的印象有點模糊」、「不記得那天發生的狀況」，最後還懇請法官准許保外醫治。法官未立即裁定，諭知候核辦。